«Голден Стэйт» в пятый раз подряд вышли в финал НБА. Это второй случай в истории лиги

«Голден Стэйт» обыграл «Портленд» и вышел в финал. Счет в серии 4:0, но в решающем матче у «ГСВ» было много проблем. Команда по ходу встречи отставала от соперника на 17 очков, отыграла разрыв лишь в четвертой четверти и победила «Портленд» в овертайме (119:117).

Таким образом, «Голден Стэйт» в финале сыграет против победителя пары «Милуоки» – «Торонто». Ниже – несколько цифр и фактов, связанных с успехом «ГСВ»:

• Для команды Стива Керра это пятый финал подряд (в трех из них «ГСВ» побеждал). Это второй клуб в истории НБА, которому удавалось подобное достижение – первым был «Бостон». Правда, «Селтикс» потом продолжили серию до десяти финалов подряд (1957-1966), в которых победили 9 раз.

• В решающем матче с «Портлендом» Стефен Карри набрал 37 очков, сделал 13 подборов и 11 передач. У его партнера по команде Дрэймонда Грина была похожая статистика: 18 очков, 14 подборов и 11 передач. Карри и Грин стали первыми одноклубниками, которые сделали по трипл-даблу в матче плей-офф. Кстати, в топ-5 моментов дня вошел шикарный бросок Карри. Посмотрите, какая красота.