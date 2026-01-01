Билл Расселл

Годы жизни
1934-2022
Инфо
Американский профессиональный баскетболист
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Материалы
НБА впервые в истории вывела из обращения номер у ВСЕХ клубов в честь Билла Расселла – чем он так важен и почему дело не только в баскетболе
#Билл Расселл
Первый темнокожий баскетболист в Зале славы отказался от этого статуса. 44 года спустя он все-таки согласился!
#Билл Расселл
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