Кевин Дюрэнт
НБА
Бруклин
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#Кевин Дюрэнт #НБА #Бруклин

Дюрэнт заработает 198 млн долларов по новому четырехлетнему контракту с «Бруклином»

вчера, 18:28

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт продлил контракт с командой. Он выступает за «Бруклин» с 2019 года.

По данным инсайдера Марка Стейна, Дюрэнт продлился на четыре года и заработает за это время 198 млн долларов. Действующий контракт рассчитан до 2022 года.

  • В сезоне-2020/21 Дюрэнт провел в НБА 35 матчей, где в среднем набирал по 26,9 очка.
  • В 2021 году Дюрэнт стал олимпийским чемпионом и вышел на первое место по очкам за сборную США на Олимпиадах.
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Источник:
НБА
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