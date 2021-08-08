Кевин Дюрэнт
НБА
Бруклин
Дюрэнт заработает 198 млн долларов по новому четырехлетнему контракту с «Бруклином»
вчера, 18:28
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт продлил контракт с командой. Он выступает за «Бруклин» с 2019 года.
По данным инсайдера Марка Стейна, Дюрэнт продлился на четыре года и заработает за это время 198 млн долларов. Действующий контракт рассчитан до 2022 года.
- В сезоне-2020/21 Дюрэнт провел в НБА 35 матчей, где в среднем набирал по 26,9 очка.
- В 2021 году Дюрэнт стал олимпийским чемпионом и вышел на первое место по очкам за сборную США на Олимпиадах.
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