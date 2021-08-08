Дюрэнт заработает 198 млн долларов по новому четырехлетнему контракту с «Бруклином»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт продлил контракт с командой. Он выступает за «Бруклин» с 2019 года.

По данным инсайдера Марка Стейна, Дюрэнт продлился на четыре года и заработает за это время 198 млн долларов. Действующий контракт рассчитан до 2022 года.