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Кевин Дюрэнт
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Кевин Дюрэнт
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Фиксируем величие Дюрэнта: вытащил для США новое золото Олимпиады и перебил рекорды сборной
#Кевин Дюрэнт
07 августа 2021, 07:32
Сборная США пранканула Дюрэнта: толпой поздравила с днем рождения, хотя он в сентябре. Его реакция – 👀😯🤨
#Кевин Дюрэнт
25 июля 2021, 22:21
Леброн заработал за карьеру больше миллиарда, Карри опережает всех по зарплате. Главное из рейтинга Forbes
#НБА
31 января 2021, 23:02
Теневые моменты в теме Хардена и «Бруклина». Он некрасиво простился с «Хьюстоном», Ирвинг чудит, а к контрактам есть вопросы
#Джеймс Харден
14 января 2021, 14:00
Одно из лучших видео в истории НБА – Рианна на финале в первом ряду 💕
#Rihanna
22 апреля 2020, 18:22
Месси и Дюрэнт похожи на русских, Роналду – на итальянца. Мы снова побаловались в приложении Gradient
#Лионель Месси
18 марта 2020, 20:17
Мейвезер – самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия. Он заработал почти миллиард долларов
#Флойд Мейвезер
24 декабря 2019, 15:29
Дюрэнт – это вечная борьба. Против авторитетов, против бедности и смерти близкого, против ненависти толпы
#Кевин Дюрэнт
16 июля 2019, 11:20
Первые трансферы НБА. Главное и быстро. Дюрэнт и Ирвинг – в «Бруклине», Хорворд – в «Филе»
#НБА
01 июля 2019, 09:38
Прошел финал НБА, но все до сих пор переживают за Дюрэнта. Лига останется без суперзвезды
#Кевин Дюрэнт
14 июня 2019, 01:22
Дюрэнт не играет уже месяц. Он никак не вылечит травму
#Кевин Дюрэнт
07 июня 2019, 00:30
Самые удобные итоги регулярки НБА. Все-все клубы – в одном твите
#НБА
11 апреля 2019, 22:33