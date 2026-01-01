Кевин Дюрэнт

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Фиксируем величие Дюрэнта: вытащил для США новое золото Олимпиады и перебил рекорды сборной
#Кевин Дюрэнт
Сборная США пранканула Дюрэнта: толпой поздравила с днем рождения, хотя он в сентябре. Его реакция – 👀😯🤨
#Кевин Дюрэнт
Леброн заработал за карьеру больше миллиарда, Карри опережает всех по зарплате. Главное из рейтинга Forbes
#НБА
Теневые моменты в теме Хардена и «Бруклина». Он некрасиво простился с «Хьюстоном», Ирвинг чудит, а к контрактам есть вопросы
#Джеймс Харден
Одно из лучших видео в истории НБА – Рианна на финале в первом ряду 💕
#Rihanna
Месси и Дюрэнт похожи на русских, Роналду – на итальянца. Мы снова побаловались в приложении Gradient
#Лионель Месси
Мейвезер – самый высокооплачиваемый спортсмен десятилетия. Он заработал почти миллиард долларов
#Флойд Мейвезер
Дюрэнт – это вечная борьба. Против авторитетов, против бедности и смерти близкого, против ненависти толпы
#Кевин Дюрэнт
Первые трансферы НБА. Главное и быстро. Дюрэнт и Ирвинг – в «Бруклине», Хорворд – в «Филе»
#НБА
Прошел финал НБА, но все до сих пор переживают за Дюрэнта. Лига останется без суперзвезды
#Кевин Дюрэнт
Дюрэнт не играет уже месяц. Он никак не вылечит травму
#Кевин Дюрэнт
Самые удобные итоги регулярки НБА. Все-все клубы – в одном твите
#НБА