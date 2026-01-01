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Баскетбол
Баскетболист
Кевин Дюрэнт
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Кевин Дюрэнт
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Баскетбол
Дюрэнт набрал 51 очко за матч и обновил рекорд результативности в этом сезоне НБА
#Кевин Дюрэнт
Баскетбол
Абдул-Джаббар, Нэш, Дюрэнт – в списке 75 лучших игроков в истории НБА
#НБА
Баскетбол
Дюрэнт стал партнером платформы Weedmaps. Он займется просвещением спортсменов о пользе медицинской марихуаны
#Кевин Дюрэнт
Баскетбол
Дюрэнт заработает 198 млн долларов по новому четырехлетнему контракту с «Бруклином»
#Кевин Дюрэнт
Олимпиада 2020
🏀 Сборная США выиграла Олимпиаду. Дюрэнт – самый результативный игрок финала
#Олимпиада-2020
Олимпиада 2020
🏀 США победили Чехию с разницей +35 и вышли в плей-офф. Дюрэнт – лучший американский бомбардир на Олимпиадах
#Олимпиада-2020
Баскетбол
Дюрэнт, Букер и Лиллард будут играть за США на Олимпиаде-2020
#США
Баскетбол
Сборная Леброна победила команду Дюрэнта в Матче всех звезд НБА. Карри выиграл конкурс трехочковых
#Матч всех звезд НБА-2021
Баскетбол
НБА объявила игроков на Матч всех звезд. Капитанами будут Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт
#НБА
Баскетбол
Леброн Джеймс – самый высокооплачиваемый баскетболист НБА. Три звезды «Бруклина» вошли в десятку
#Леброн Джеймс
Баскетбол
Первый матч нового сезона НБА: Дюрэнт дебютировал за «Бруклин» – сразу против бывшего клуба «Голден Стэйт»
#Кевин Дюрэнт
Футбол
Дюрэнт приобрел 5% акций клуба МЛС – «Филадельфии»
#Кевин Дюрэнт
Футбол
Дюрэнт купил долю клуба МЛС – «Филадельфии»
#Кевин Дюрэнт
Баскетбол
Кевин Дюрэнт сдал положительный тест на коронавирус
#Кевин Дюрэнт
Футбол
«Голден Стэйт» выиграл у «Торонто», счет в серии 2-3. Дюрэнт ушел из-за травмы и довел до слез генменеджера
#НБА