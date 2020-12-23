Первый матч нового сезона НБА: Дюрэнт дебютировал за «Бруклин» – сразу против бывшего клуба «Голден Стэйт»

«Бруклин» разгромно победил 125:99, выиграв по счету три четверти. Лидеры по очкам: Кайри Ирвинг (26) и Кевин Дюрэнт (22).

Для Дюрэнта это дебют в «Бруклине» спустя год (травма) после перехода из «Голден Стэйт», где он выиграл два чемпионства. Перед игрой Дюрэнт говорил: «Игра против бывших партнеров меня никогда особо не волновала».