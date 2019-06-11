«Голден Стэйт» выиграл у «Торонто», счет в серии 2-3. Дюрэнт ушел из-за травмы и довел до слез генменеджера
Пятый матч в серии «Торонто» – «Голден Стэйт» завершился победой действующих чемпионов, «Голден Стэйт» выиграл со счетом 106:105. Лидеры по очкам в игре – Стефен Карри («Голден Стэйт», 32) и Кавай Леонард (26, «Торонто»).
Самым обсуждаемым событием стала травма лидера «Варриорс» Кевина Дюрэнта. Еще месяц назад он получил растяжение правой икры, хотя ходили слухи о травме ахилла. Из-за этого Дюрэнт пропустил все четыре финальных матча.
Он вышел в пятом, набрал 11 очков, но доиграть матч не смог, покинув площадку во второй четверти. Президент «Голден Стэйт» Боб Майерс, с трудом сдерживая слезы, сообщил, что у Дюрэнта травма ахиллесова сухожилия.
«Он пожертвовал своим здоровьем ради нас», – считает одноклубник Клэй Томпсон. «У всех нас сейчас странное чувство. Потрясающая победа и ужасная потеря», – подвел итог главный тренер Стив Керр.
Травма Дюрэнта вызвала восторг на трибунах, но игроки «Торонто» попросили зрителей перестать радоваться.
Сам баскетболист воодушевлен победой. «Мне сейчас больно до глубины души, не буду врать, но увидев, как мои братья добыли эту победу, я как будто выпил текилы. Прям заново родился», – написал Дюрэнт в инстаграме.
«Торонто» ведет 3-2, следующий матч состоится 13 июня в Калифорнии.