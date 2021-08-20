Дюрэнт стал партнером платформы Weedmaps. Он займется просвещением спортсменов о пользе медицинской марихуаны
Баскетболист «Бруклина» Кевин Дюрэнт подписал партнерское соглашение с онлайн-платформой Weedmaps.
- Weedmaps хранит обновляемую базу данных аптек, где доступна медицинская марихуана, и позволяет пользователям оставлять отзывы о ней.
- Сайт по функционалу сравнивают с Tripadvisor, но только для сообщества людей, использующих марихуану в медицинских целях. Он не продает ее напрямую, а связывает пользователей с аптеками.
Дюрэнт сказал, что будет «бороться со стигмами» вокруг каннабиса. Он уже инвестировал в предприятия, связанные с марихуаной, и высказывался о полезных свойствах марихуаны.
ESPN пишет, что и другие спортсмены положительно высказывались о марихуане. Тем не менее ни один из них, сопоставимый по статусу с Дюрэнтом, не занимался серьезно этой областью.
Официально в НБА марихуана запрещена, а игроков проверяют на ее наличие в организме. Но неофициально эти тесты приостановили в 2020 году, пишет ESPN. В лиге телеканалу заявили, что обсуждение статуса марихуаны продолжается, но конкретики не привели.
Соглашение с Weedmaps также подписала основанная Дюрэнтом венчурная компания Thirty Five Ventures и принадлежащая ей медиа-компания Boardroom. Она выпустит оригинальную линейку контента в партнерстве с Weedmaps. Среди них запись подкастов и проведение мероприятий.
- Кевину Дюрэнту 32 года. Это один из наиболее известных действующих баскетболистов НБА.
- Он дважды выигрывал лигу с «Голэн Стэйт Уорриорз» (2017, 2018) и оба раза был самым ценным игроком финальной серии. В 2014 году стал самым ценным игроком лиги. Неоднократно выступал в Матчах всех звезд.
- На международном уровне с США трижды становился олимпийским чемпионом и один раз – чемпионом мира.