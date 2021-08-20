Дюрэнт стал партнером платформы Weedmaps. Он займется просвещением спортсменов о пользе медицинской марихуаны

Баскетболист «Бруклина» Кевин Дюрэнт подписал партнерское соглашение с онлайн-платформой Weedmaps.

Weedmaps хранит обновляемую базу данных аптек, где доступна медицинская марихуана, и позволяет пользователям оставлять отзывы о ней.

Сайт по функционалу сравнивают с Tripadvisor, но только для сообщества людей, использующих марихуану в медицинских целях. Он не продает ее напрямую, а связывает пользователей с аптеками.

Дюрэнт сказал, что будет «бороться со стигмами» вокруг каннабиса. Он уже инвестировал в предприятия, связанные с марихуаной, и высказывался о полезных свойствах марихуаны.

ESPN пишет, что и другие спортсмены положительно высказывались о марихуане. Тем не менее ни один из них, сопоставимый по статусу с Дюрэнтом, не занимался серьезно этой областью.

Официально в НБА марихуана запрещена, а игроков проверяют на ее наличие в организме. Но неофициально эти тесты приостановили в 2020 году, пишет ESPN. В лиге телеканалу заявили, что обсуждение статуса марихуаны продолжается, но конкретики не привели.

Соглашение с Weedmaps также подписала основанная Дюрэнтом венчурная компания Thirty Five Ventures и принадлежащая ей медиа-компания Boardroom. Она выпустит оригинальную линейку контента в партнерстве с Weedmaps. Среди них запись подкастов и проведение мероприятий.