Кевин Дюрэнт
НБА
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#Кевин Дюрэнт #НБА

Дюрэнт стал партнером платформы Weedmaps. Он займется просвещением спортсменов о пользе медицинской марихуаны

4 часа назад

слева направо: Кевин Дюрэнт, Рич Клейман (сооснователь Thirty Five Ventures и Boardroom) и Крис Билс (CEO Weedmaps)

Businesswire

Баскетболист «Бруклина» Кевин Дюрэнт подписал партнерское соглашение с онлайн-платформой Weedmaps.

  • Weedmaps хранит обновляемую базу данных аптек, где доступна медицинская марихуана, и позволяет пользователям оставлять отзывы о ней.
  • Сайт по функционалу сравнивают с Tripadvisor, но только для сообщества людей, использующих марихуану в медицинских целях. Он не продает ее напрямую, а связывает пользователей с аптеками.

Дюрэнт сказал, что будет «бороться со стигмами» вокруг каннабиса. Он уже инвестировал в предприятия, связанные с марихуаной, и высказывался о полезных свойствах марихуаны.

ESPN пишет, что и другие спортсмены положительно высказывались о марихуане. Тем не менее ни один из них, сопоставимый по статусу с Дюрэнтом, не занимался серьезно этой областью.

Официально в НБА марихуана запрещена, а игроков проверяют на ее наличие в организме. Но неофициально эти тесты приостановили в 2020 году, пишет ESPN. В лиге телеканалу заявили, что обсуждение статуса марихуаны продолжается, но конкретики не привели.

Соглашение с Weedmaps также подписала основанная Дюрэнтом венчурная компания Thirty Five Ventures и принадлежащая ей медиа-компания Boardroom. Она выпустит оригинальную линейку контента в партнерстве с Weedmaps. Среди них запись подкастов и проведение мероприятий.

  • Кевину Дюрэнту 32 года.  Это один из наиболее известных действующих баскетболистов НБА.
  • Он дважды выигрывал лигу с «Голэн Стэйт Уорриорз» (2017, 2018) и оба раза был самым ценным игроком финальной серии. В 2014 году стал самым ценным игроком лиги. Неоднократно выступал в Матчах всех звезд.
  • На международном уровне с США трижды становился олимпийским чемпионом и один раз – чемпионом мира.
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