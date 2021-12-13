Кевин Дюрэнт
НБА
Бруклин
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#Кевин Дюрэнт #НБА #Бруклин

Дюрэнт набрал 51 очко за матч и обновил рекорд результативности в этом сезоне НБА

2 часа назад

«Бруклин» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА (116:104). Самым результативным игроком стал нападающий «Бруклина» Кевин Дюрэнт.

  • Он провел на площадке 41 минуту 28 секунд. За это время он набрал 51 очко: реализовал с игры 16 бросков из 31 (в том числе пять трехочковых) и забросил 14 штрафных.
  • Теперь 51 очко – лучший результат в текущем сезоне. Дюрэнт обошел Стефена Карри из «Голден Стэйт Уорриорз», набравшего 50 очков в начале ноября.

В этом сезоне Дюрэнт также лидирует по числу набранных очков в среднем за матч (29,4), обгоняя Янниса Адетокумбо (27,3) и Стефена Карри (27,1).

Дюрэнту 33 года. Он пропустил весь сезон-2019/20 из-за разрыва ахилла, а в прошлом провел только 32 матча. Теперь он вернулся в первый полноценный сезон, ESPN считает его претендентом на звание самого ценного игрока сезона.

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Источник:
НБА
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Дюрэнт – это вечная борьба. Против авторитетов, против бедности и смерти близкого, против ненависти толпы
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