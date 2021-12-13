Дюрэнт набрал 51 очко за матч и обновил рекорд результативности в этом сезоне НБА

В этом сезоне Дюрэнт также лидирует по числу набранных очков в среднем за матч (29,4), обгоняя Янниса Адетокумбо (27,3) и Стефена Карри (27,1).

Дюрэнту 33 года. Он пропустил весь сезон-2019/20 из-за разрыва ахилла, а в прошлом провел только 32 матча. Теперь он вернулся в первый полноценный сезон, ESPN считает его претендентом на звание самого ценного игрока сезона.