Кевин Дюрэнт
НБА
Бруклин
Дюрэнт набрал 51 очко за матч и обновил рекорд результативности в этом сезоне НБА
2 часа назад
«Бруклин» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА (116:104). Самым результативным игроком стал нападающий «Бруклина» Кевин Дюрэнт.
- Он провел на площадке 41 минуту 28 секунд. За это время он набрал 51 очко: реализовал с игры 16 бросков из 31 (в том числе пять трехочковых) и забросил 14 штрафных.
- Теперь 51 очко – лучший результат в текущем сезоне. Дюрэнт обошел Стефена Карри из «Голден Стэйт Уорриорз», набравшего 50 очков в начале ноября.
В этом сезоне Дюрэнт также лидирует по числу набранных очков в среднем за матч (29,4), обгоняя Янниса Адетокумбо (27,3) и Стефена Карри (27,1).
Дюрэнту 33 года. Он пропустил весь сезон-2019/20 из-за разрыва ахилла, а в прошлом провел только 32 матча. Теперь он вернулся в первый полноценный сезон, ESPN считает его претендентом на звание самого ценного игрока сезона.
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