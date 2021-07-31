🏀 США победили Чехию с разницей +35 и вышли в плей-офф. Дюрэнт – лучший американский бомбардир на Олимпиадах

Сборная 🇺🇸 США в матче третьего тура группового этапа Олимпиады-2020 победила 🇨🇿 Чехию – 119:84.

Самым результативным игроком стал Джейсон Тейтум, который набрал 27 очков.

Второй показатель – у Кевина Дюрэнта, который стал лучшим бомбардиром в истории США на Олимпиадах. Он набрал 351 очков и обошел Кармело Энтони, у которого 336 очков.

Дюрэнт выступает на Олимпиадах с 2012 года. Ему 32 года.

США вышли из группы А со второго места с двумя победами. Первыми стали 🇫🇷 французы, которые выиграли три матча из трех.

В группе В напрямую в плей-офф вышли 🇮🇹 Италия и 🇦🇺 Австралия.