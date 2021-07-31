Олимпиада-2020
баскетбол
Кевин Дюрэнт
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🏀 США победили Чехию с разницей +35 и вышли в плей-офф. Дюрэнт – лучший американский бомбардир на Олимпиадах
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Сборная 🇺🇸 США в матче третьего тура группового этапа Олимпиады-2020 победила 🇨🇿 Чехию – 119:84.
- Самым результативным игроком стал Джейсон Тейтум, который набрал 27 очков.
- Второй показатель – у Кевина Дюрэнта, который стал лучшим бомбардиром в истории США на Олимпиадах. Он набрал 351 очков и обошел Кармело Энтони, у которого 336 очков.
- Дюрэнт выступает на Олимпиадах с 2012 года. Ему 32 года.
США вышли из группы А со второго места с двумя победами. Первыми стали 🇫🇷 французы, которые выиграли три матча из трех.
В группе В напрямую в плей-офф вышли 🇮🇹 Италия и 🇦🇺 Австралия.
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