Олимпиада-2020
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Кевин Дюрэнт
#Олимпиада-2020 #баскетбол #Кевин Дюрэнт
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🏀 США победили Чехию с разницей +35 и вышли в плей-офф. Дюрэнт – лучший американский бомбардир на Олимпиадах

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Сборная 🇺🇸 США в матче третьего тура группового этапа Олимпиады-2020 победила 🇨🇿 Чехию – 119:84.

  • Самым результативным игроком стал Джейсон Тейтум, который набрал 27 очков.
  • Второй показатель – у Кевина Дюрэнта, который стал лучшим бомбардиром в истории США на Олимпиадах. Он набрал 351 очков и обошел Кармело Энтони, у которого 336 очков.
  • Дюрэнт выступает на Олимпиадах с 2012 года. Ему 32 года.

США вышли из группы А со второго места с двумя победами. Первыми стали 🇫🇷 французы, которые выиграли три матча из трех. 

В группе В напрямую в плей-офф вышли 🇮🇹 Италия и 🇦🇺 Австралия.

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Источник:
Гол.ру
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