Помните 99-летнего ветерана, который гулял по саду? Его песня лидирует в британском чарте

99-летний Том Мур – ветеран Второй мировой войны. В начале апреля его историю узнали из-за сбора средств для медиков. Мур наматывал круги по собственному саду и призывал к пожертвованиям в тысячу фунтов. Каждый день Мур был на улице в ходунках для взрослых и проходил по 10 кругов.

К сотому кругу Мур собрал через донаты 12 миллионов фунтов на помощь врачам, сейчас цифра пересекла отметку в 28 миллионов фунтов. Так Том Мур побил рекорд по количеству средств, собранных через благотворительность.