Помните 99-летнего ветерана, который гулял по саду? Его песня лидирует в британском чарте
99-летний Том Мур – ветеран Второй мировой войны. В начале апреля его историю узнали из-за сбора средств для медиков. Мур наматывал круги по собственному саду и призывал к пожертвованиям в тысячу фунтов. Каждый день Мур был на улице в ходунках для взрослых и проходил по 10 кругов.
К сотому кругу Мур собрал через донаты 12 миллионов фунтов на помощь врачам, сейчас цифра пересекла отметку в 28 миллионов фунтов. Так Том Мур побил рекорд по количеству средств, собранных через благотворительность.
Новое достижение Тома Мура – кавер на песню You'll Never Walk Alone (тот самый гимн «Ливерпуля»). Он записал его вместе с музыкантом Майклом Боллом. Почти сразу песню купили 82 тысячи человек, а Мур возглавил британский музыкальный чарт. 30 апреля Муру исполнится 100 лет – до этого самым пожилым лидером чартов был 68-летний Том Джонс.
Тому Муру помог с лидерством The Weeknd. Он лидировал в чарте и призывал своих поклонников голосовать за Мура. Подразумевалось, что лидерство Мура станет подарком на его день рождения. «Мои внуки не верят, что я в топе чартов», – радовался Мур. The Weeknd и Мур уже обменялись в твиттере взаимными благодарностями.