Чем интересен Араухо – новый защитник из старта «Барселоны»

Впечатление от октябрьского дебюта за «Барсу» у Араухо не испортилось даже из-за удаления: «Я действительно счастлив, это мечта для меня. Это всегда исполнение желания, когда дебютируешь в первой команде». Даже играя в третьем дивизионе за «Барсу Б», Араухо вообще не протестовал и проявлял терпение.

Так он описывал жизнь во время паузы из-за коронавируса: «Я нахожусь вместе с женой. Мы неплохо ладим. Стараемся отвлечься, делаем ту работу, которую просят нас тренеры, смотрим фильмы. Больше всего я скучаю по тренировкам. Я больше люблю быть дома, поэтому мне не так уж сложно адаптироваться к этой ситуации».

Контракт Араухо с «Барселоной» действует до 2023 года. Через третьих лиц он и раньше был знаком с Кике Сетьеном. Удачный дебютный матч против «Мальорки» (4:0) настраивает на хорошие перспективы. Летом от «Барсы» ждут обмена Тодибо и решения по ситуации с Умтити. Араухо не мелькает вообще ни в каких слухах о возможной продаже.