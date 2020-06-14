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Чем интересен Араухо – новый защитник из старта «Барселоны»
Рональд Араухо впервые в карьере вышел в стартовом составе «Барселоны». Он сыграл в центре обороны в паре с Пике. Для Араухо игра против «Мальорки» стала дебютной в старте, но не вообще. В октябре он уже выходил на замену в матче против «Севильи». Тогда Араухо провел на поле всего 15 минут и удалился. Все остальное время он просидел в «Барселоне Б».
Что о нем надо знать:
- Рональд Араухо – действующий капитан молодежной сборной Уругвая. На поле в составе молодежки он пересекался с Холандом. Вызывался Араухо и в первую сборную.
- «Барселона» купила его в 2018-м из команды «Бостон Ривер» за 1,7 миллиона евро. Еще 3,5 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.
- Для матча с «Мальоркой» Араухо специально подняли из «Барсы Б» – повлияли травма Умтити и дисквалификация Ленгле.
- Вальверде привлек Араухо в первую команду еще летом 2019-го. Он просматривал его в товарищеском матче против «Виссел Кобе».
- В контракте Араухо с «Барселоной» изначально прописали пункт о фиксированной сумме выкупа за 100 миллионов евро. Теперь он вышел в старте – сумма удвоилась.
- Повышение Араухо до первой команды не позволяет «Барсе» подписывать новых игроков не из стран ЕС. Лимит по ним уже достигнут.
- По манере игры Араухо напоминает Пике. Он подключается на стандарты и забивает – часто именно ногами. Хорошо владеет обеими.
- «Барселона» рассказывала десять вещей об Араухо. Выделяются две: он родился в 237 километрах от места рождения Суареса и внешне очень похож на Тодибо, который уехал в «Шальке».
Впечатление от октябрьского дебюта за «Барсу» у Араухо не испортилось даже из-за удаления: «Я действительно счастлив, это мечта для меня. Это всегда исполнение желания, когда дебютируешь в первой команде». Даже играя в третьем дивизионе за «Барсу Б», Араухо вообще не протестовал и проявлял терпение.
Так он описывал жизнь во время паузы из-за коронавируса: «Я нахожусь вместе с женой. Мы неплохо ладим. Стараемся отвлечься, делаем ту работу, которую просят нас тренеры, смотрим фильмы. Больше всего я скучаю по тренировкам. Я больше люблю быть дома, поэтому мне не так уж сложно адаптироваться к этой ситуации».
Контракт Араухо с «Барселоной» действует до 2023 года. Через третьих лиц он и раньше был знаком с Кике Сетьеном. Удачный дебютный матч против «Мальорки» (4:0) настраивает на хорошие перспективы. Летом от «Барсы» ждут обмена Тодибо и решения по ситуации с Умтити. Араухо не мелькает вообще ни в каких слухах о возможной продаже.