Кай Хаверц

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Футбол
Хаверц впервые забил в Лиге чемпионов. В финале против «Манчестер Сити»
#Кай Хаверц
Футбол
Forbes опубликовал список самых дорогих игроков мира до 21 года. Мбаппе – лидер
#Килиан Мбаппе
Футбол
Кай Хаверц перешел в «Челси»
#Кай Хаверц
Футбол
Хаверц в 20 лет забил 35 голов в Бундеслиге. Это первый случай в истории
#Кай Хаверц