Кай Хаверц

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Хаверц из «Челси» сыграет в специальных бутсах с флагом его родного региона. Это в поддержку пострадавших от наводнений в Германии
#Кай Хаверц
Вернер сделал гол финала, не касаясь мяча. Как так? В этом голе – весь сезон «Челси»
#Челси
В Ганновере летевший в ворота мяч застрял в снегу. И команда проиграла
#Бундеслига