Кай Хаверц
Лига чемпионов
Челси
Манчестер Сити
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#Кай Хаверц #Лига чемпионов #Челси #Манчестер Сити

Хаверц впервые забил в Лиге чемпионов. В финале против «Манчестер Сити»

вчера, 23:00

Это произошло на 42-й минуте с передачи Мэйсона Маунта. Так «Челси» повел в счете в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Гол в ворота «Манчестер Сити» – дебютный для Хаверца в ЛЧ. Это его 20-й матч на турнире.

Он перешел в «Челси» в 2020 году. До этого выступал за «Байер», с которым тоже играл в Лиге чемпионов. В этом сезоне провел в ЛЧ 12 матчей.

До этого единственным игроком, который забил первый гол в Лиге чемпионов в финале, был Илкай Гюндоган.

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Хаверц 42
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Источник:
Гол.ру
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