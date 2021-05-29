Хаверц впервые забил в Лиге чемпионов. В финале против «Манчестер Сити»

Гол в ворота «Манчестер Сити» – дебютный для Хаверца в ЛЧ. Это его 20-й матч на турнире.

Он перешел в «Челси» в 2020 году. До этого выступал за «Байер», с которым тоже играл в Лиге чемпионов. В этом сезоне провел в ЛЧ 12 матчей.

До этого единственным игроком, который забил первый гол в Лиге чемпионов в финале, был Илкай Гюндоган.