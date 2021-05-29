Кай Хаверц
Лига чемпионов
Челси
Манчестер Сити
Хаверц впервые забил в Лиге чемпионов. В финале против «Манчестер Сити»
вчера, 23:00
Это произошло на 42-й минуте с передачи Мэйсона Маунта. Так «Челси» повел в счете в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
Гол в ворота «Манчестер Сити» – дебютный для Хаверца в ЛЧ. Это его 20-й матч на турнире.
Он перешел в «Челси» в 2020 году. До этого выступал за «Байер», с которым тоже играл в Лиге чемпионов. В этом сезоне провел в ЛЧ 12 матчей.
До этого единственным игроком, который забил первый гол в Лиге чемпионов в финале, был Илкай Гюндоган.
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