Почему тренер вратарей сборной Кафанов стал главным «Ростова» – хотя 20 лет так не работал. Повлиял регламент по оформлению тренеров
«Ростов» сенсационно назначил нового главного тренера. Это произошло за сутки до кубкового матча против «Торпедо». Виталий Кафанов стал главным в «Ростове» после матча, в котором команда впервые в сезоне забила четыре гола и сыграла на ноль. «Ростов» разгромил тульский «Арсенал» со счетом 4:0 под руководством Заура Тедеева.
Тедеев остается в клубе на должности старшего тренера. Формально «Ростов» назначил уже четвертого главного тренера за сезон. Валерий Карпин десять дней совмещал должности в клубе и сборной. Потом с «Ростовом» работал Юрий Семин. Дальше Заур Тедеев исполнял обязанности главного тренера «Ростова». Теперь на эту должность приходит Виталий Кафанов.
Пока это напоминает обычную перестановку внутри клуба. 2 августа Валерий Карпин и его иностранные помощники ушли из «Ростова». Виталий Кафанов тогда остался в клубе на должности старшего тренера. Он был им и в момент, когда «Ростов» потерял официального главного тренера. Заур Тедеев работал исполняющим обязанности в четырех матчах.
Почему «Ростов» так часто меняет главных тренеров?
👀 Валерий Карпин. Ушел из клуба только из-за назначения в сборную России. Сначала настраивался на совмещение, а потом не хватило на него сил. На такое решение повлияли и результаты. При Карпине «Ростов» проиграл два матча на старте сезона с общим счетом 2:6. На игру с «Химками» команду выводил уже Юрий Семин.
👀 Юрий Семин. «Ростов» при нем выиграл только один матч – 2:1 у «Нижнего Новгорода». Хуже всего Семин чувствовал себя после поражения от «Чайки» (0:1) в Кубке России. Тогда и принял решение об уходе. С 26 сентября обязанности главного тренера «Ростова» выполнял Заур Тедеев. Ранее он работал в молодежной команде.
👀 Заур Тедеев. При Тедееве «Ростов» выиграл два из четырех матчей – больше, чем за все остальные игры в этом сезоне. «СЭ» первым объяснил его переход на роль старшего тренера. Ответ – в словах Игоря Гамулы: «Там явно есть нюансы. Просто у Заура Тедеева нет лицензии PRO, поэтому решили объявить Виталия Витальевича».
Почему на эту должность назначен именно Кафанов?
«Матч ТВ» подтверждает информацию от Гамулы через комментарий пресс-службы «Ростова». Ключевая цитата: «Повлияла ли на это ситуация с отсутствием тренерской лицензии PRO у Тедеева? Да, это правда. К сожалению, Заур Эдуардович не может продолжать работать с приставкой и.о». Так клуб соблюдает регламент РПЛ.
В «Ростове» уже была история, когда старший тренер становился главным из-за регламента. В 2018 году у Дмитрия Кириченко не было лицензии PRO. Тогда роль главного тренера исполнял Иван Данильянц. Он сам называл свое назначение формальностью. Основные обязанности главного тренера Данильянца заключались в присутствии на пресс-конференциях.
Виталий Кафанов – важнейший человек для «Ростова». Сейчас он работает в клубе уже в свой второй приход. Кафанов был в «Ростове» до 2017 года. Потом по совету Курбана Бердыева ушел туда в 2019-м. В «Ростове» обязанности Кафанова похожи на его работу в сборной России при Карпине: стандартные положения, полное взаимодействие с вратарями.
Не было никаких сообщений об уходе Кафанова из сборной России. Еще 25 октября он вместе с Карпиным давал официальные комментарии по вратарям России из расширенного списка (весь – тут). В сборной России у Кафанова уже возникла традиция по вызову минимум пяти вратарей. Хотя в окончательный состав в итоге попадают не все из них – мешает регламент.
У Кафанова есть опыт работы главным тренером (без официального назначения). В 2001 году Курбан Бердыев ушел из «Кристалла» в «Рубин». Кафанов остался дорабатывать чемпионат в роли исполняющего обязанности главного тренера. Сейчас «Кристалл» уже расформирован, но у Кафанова остались хорошие воспоминания о Смоленске: «Город жил футболом».
Позже Кафанов поработал в русском футболе в различных должностях. Был обычным тренером, старшим тренером, тренером вратарей. Еще в «Рубине» в отдельных играх исполнял обязанности главного тренера, но такая должность никогда не была для него постоянной. Летом-осенью 2021 года Кафанов попробовал совмещение, когда стал тренером вратарей сборной России.