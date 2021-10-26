Виталий Кафанов
РПЛ
Заур Тедеев
Ростов
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#Виталий Кафанов #РПЛ #Ростов #Заур Тедеев

Почему тренер вратарей сборной Кафанов стал главным «Ростова» – хотя 20 лет так не работал. Повлиял регламент по оформлению тренеров

33 минуты назад
Александр Плеханов

твиттер «Ростова»

«Ростов» сенсационно назначил нового главного тренера. Это произошло за сутки до кубкового матча против «Торпедо». Виталий Кафанов стал главным в «Ростове» после матча, в котором команда впервые в сезоне забила четыре гола и сыграла на ноль. «Ростов» разгромил тульский «Арсенал» со счетом 4:0 под руководством Заура Тедеева.

Тедеев остается в клубе на должности старшего тренера. Формально «Ростов» назначил уже четвертого главного тренера за сезон. Валерий Карпин десять дней совмещал должности в клубе и сборной. Потом с «Ростовом» работал Юрий Семин. Дальше Заур Тедеев исполнял обязанности главного тренера «Ростова». Теперь на эту должность приходит Виталий Кафанов.

Пока это напоминает обычную перестановку внутри клуба. 2 августа Валерий Карпин и его иностранные помощники ушли из «Ростова». Виталий Кафанов тогда остался в клубе на должности старшего тренера. Он был им и в момент, когда «Ростов» потерял официального главного тренера. Заур Тедеев работал исполняющим обязанности в четырех матчах.

Результаты «Ростова» при Тедееве: две победы, два поражения. Разница мячей – 9:6.

твиттер «Ростова»

Почему «Ростов» так часто меняет главных тренеров?

👀 Валерий Карпин. Ушел из клуба только из-за назначения в сборную России. Сначала настраивался на совмещение, а потом не хватило на него сил. На такое решение повлияли и результаты. При Карпине «Ростов» проиграл два матча на старте сезона с общим счетом 2:6. На игру с «Химками» команду выводил уже Юрий Семин.

👀 Юрий Семин. «Ростов» при нем выиграл только один матч – 2:1 у «Нижнего Новгорода». Хуже всего Семин чувствовал себя после поражения от «Чайки» (0:1) в Кубке России. Тогда и принял решение об уходе. С 26 сентября обязанности главного тренера «Ростова» выполнял Заур Тедеев. Ранее он работал в молодежной команде.

👀 Заур Тедеев. При Тедееве «Ростов» выиграл два из четырех матчей – больше, чем за все остальные игры в этом сезоне. «СЭ» первым объяснил его переход на роль старшего тренера. Ответ – в словах Игоря Гамулы: «Там явно есть нюансы. Просто у Заура Тедеева нет лицензии PRO, поэтому решили объявить Виталия Витальевича».

Виталий Кафанов получил тренерскую лицензию PRO летом 2020 года.

твиттер «Ростова»

Почему на эту должность назначен именно Кафанов?

«Матч ТВ» подтверждает информацию от Гамулы через комментарий пресс-службы «Ростова». Ключевая цитата: «Повлияла ли на это ситуация с отсутствием тренерской лицензии PRO у Тедеева? Да, это правда. К сожалению, Заур Эдуардович не может продолжать работать с приставкой и.о». Так клуб соблюдает регламент РПЛ. 

В «Ростове» уже была история, когда старший тренер становился главным из-за регламента. В 2018 году у Дмитрия Кириченко не было лицензии PRO. Тогда роль главного тренера исполнял Иван Данильянц. Он сам называл свое назначение формальностью. Основные обязанности главного тренера Данильянца заключались в присутствии на пресс-конференциях.

Виталий Кафанов – важнейший человек для «Ростова». Сейчас он работает в клубе уже в свой второй приход. Кафанов был в «Ростове» до 2017 года. Потом по совету Курбана Бердыева ушел туда в 2019-м. В «Ростове» обязанности Кафанова похожи на его работу в сборной России при Карпине: стандартные положения, полное взаимодействие с вратарями.

Не было никаких сообщений об уходе Кафанова из сборной России. Еще 25 октября он вместе с Карпиным давал официальные комментарии по вратарям России из расширенного списка (весь – тут). В сборной России у Кафанова уже возникла традиция по вызову минимум пяти вратарей. Хотя в окончательный состав в итоге попадают не все из них – мешает регламент.

У Кафанова есть опыт работы главным тренером (без официального назначения). В 2001 году Курбан Бердыев ушел из «Кристалла» в «Рубин». Кафанов остался дорабатывать чемпионат в роли исполняющего обязанности главного тренера. Сейчас «Кристалл» уже расформирован, но у Кафанова остались хорошие воспоминания о Смоленске: «Город жил футболом».

Позже Кафанов поработал в русском футболе в различных должностях. Был обычным тренером, старшим тренером, тренером вратарей. Еще в «Рубине» в отдельных играх исполнял обязанности главного тренера, но такая должность никогда не была для него постоянной. Летом-осенью 2021 года Кафанов попробовал совмещение, когда стал тренером вратарей сборной России. 

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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