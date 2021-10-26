Почему тренер вратарей сборной Кафанов стал главным «Ростова» – хотя 20 лет так не работал. Повлиял регламент по оформлению тренеров

«Ростов» сенсационно назначил нового главного тренера. Это произошло за сутки до кубкового матча против «Торпедо». Виталий Кафанов стал главным в «Ростове» после матча, в котором команда впервые в сезоне забила четыре гола и сыграла на ноль. «Ростов» разгромил тульский «Арсенал» со счетом 4:0 под руководством Заура Тедеева.

Тедеев остается в клубе на должности старшего тренера. Формально «Ростов» назначил уже четвертого главного тренера за сезон. Валерий Карпин десять дней совмещал должности в клубе и сборной. Потом с «Ростовом» работал Юрий Семин. Дальше Заур Тедеев исполнял обязанности главного тренера «Ростова». Теперь на эту должность приходит Виталий Кафанов.

Пока это напоминает обычную перестановку внутри клуба. 2 августа Валерий Карпин и его иностранные помощники ушли из «Ростова». Виталий Кафанов тогда остался в клубе на должности старшего тренера. Он был им и в момент, когда «Ростов» потерял официального главного тренера. Заур Тедеев работал исполняющим обязанности в четырех матчах.