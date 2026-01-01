Виталий Кафанов

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Почему тренер вратарей сборной Кафанов стал главным «Ростова» – хотя 20 лет так не работал. Повлиял регламент по оформлению тренеров
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#Виталий Кафанов
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Тренер вратарей России говорил о важности игровой практики. Теперь вызывает Лунева, хотя у него ноль матчей за клуб
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#Андрей Лунев
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Разбираем штаб Карпина в сборной России. Что это за испанцы? Зачем там нужен Писарев? В чем секрет важности Кафанова?
#Валерий Карпин
Зачем сборной России нужны пять вратарей? Почему основного выбирает не Карпин? Как все было при Черчесове?
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#Россия
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