Виталий Кафанов

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Футбол
Виталий Кафанов стал главным тренером «Ростова». Это четвертая перестановка в должности за три месяца
#Виталий Кафанов
Футбол
Из «Рубина» ушел тренер вратарей. Это правда важная новость
#Виталий Кафанов