Виталий Кафанов стал главным тренером «Ростова». Это четвертая перестановка в должности за три месяца

«Ростов» объявил о назначении Виталия Кафанова главным тренером. Это третья перестановка в должности по ходу сезона:

Начало сезона – 2 августа . Валерий Карпин. Он работал в клубе с 2017 года и начал новый сезон с командой. Но из-за назначения в сборную России ушел.

. Валерий Карпин. Он работал в клубе с 2017 года и начал новый сезон с командой. Но из-за назначения в сборную России ушел. 4 августа – 25 сентября . Юрий Семин. Он сменил Карпина, но после семи игр тоже ушел в отставку. За это время он выиграл только один матч.

. Юрий Семин. Он сменил Карпина, но после семи игр тоже ушел в отставку. За это время он выиграл только один матч. 25 сентября – 26 октября . У клуба не было главного тренера – исполняющим обязанности был Заур Тедеев.

. У клуба не было главного тренера – исполняющим обязанности был Заур Тедеев. 26 октября. Виталий Кафанов стал официальным главным тренером, а Тедеев стал старшим тренером.

«Ростов» не прояснил причины перестановки, но в пресс-релизе есть совместное пожелание удачной работы и Кафанову и Тедееву. «РБ Спорт» в сентябре писал, что у Тедеева нет лицензии PRO, позволяющей полноценно работать главным тренером в РПЛ, из-за чего его назначили и.о. У Кафанова такая лицензия есть, поэтому новая перестановка может быть формальной.

Кафанову 61 год. На уровне Премьер-лиги он прежде не работал в должности главного тренера, в «Ростове» он был старшим тренером. Он работал там с 2015 по 2017 год и с 2019 по сегодняшний день.

Кафанов также входит в штаб сборной России как тренер вратарей. Там он продолжает работу с Карпиным.