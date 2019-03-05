Из «Рубина» ушел тренер вратарей. Это правда важная новость

Виталий Кафанов работал в «Рубине» 13 лет (с перерывами). На официальном сайте клуба есть обращение самого Кафанова:

«Наши с Курбаном Бекиевичем пути уже несколько раз расходились: два раза, когда я был игроком и два раза, когда был тренером. И вот снова настал такой момент. Было очень непросто принять это важное для меня решение, но так сложились обстоятельства . Это не значит, что мы еще не будем работать вместе. Я всегда говорил и буду говорить, что тренером научил меня работать именно Курбан Бекиевич, которому я безмерно благодарен. Жизнь футбольного тренера состоит из приходов и уходов – это нормальная практика, и никто не знает, как все повернется завтра. Сейчас хочется сказать огромное спасибо всему клубу, всей команде, городу, республике. Всем тем, с кем тесно работал. Спасибо большое!»

Кафанов считается большим специалистам по развитию вратарей . За годы работы с Бердыевым он развил Сергея Рыжикова, Сослана Джанаева, Никиту Медведева и других игроков и участвовал в создании знаменитого бердыевского стиля с крепкой обороной. Так, в прошлом сезоне вратари «Рубина» при десяти поражениях клуба и десятом месте в таблице пропустили 25 голов (четвертый результат в лиге).

Оценить уровеня аналитики Кафанова по теме вратарей можно, например, в его фильме.

Анонимный телеграм-канал с футбольными инсайдами «Мутко против» (больше 21 000 подписчиков, про владельцев ничего неизвестно) рассказывает, что:

1. Кафанов уходит из-за долгов по зарплате . Ему не платят несколько месяцев.

2. У Кафанова есть предложения от двух немецких клубов (один из них – «Шальке»), а также «Краснодара» и «Зенита». Питерцы, по мнению «Мутко против», считаются самым вероятным вариантом. Из-за хороших отношений Кафанова и Семака. Сейчас у «Зенита» тренерами вратарей числятся Михаил Бирюков (очень много лет работает в клубе) и Юрий Жевнов (с сентября 2018-го).

Инсайд о причинах подтверждается общей ситуацией в «Рубине». Клуб продает лидеров, расторгает контракты, сокращает расходы и уже имеет долги перед другими важными фигурами – например, бывшим капитаном Гакденизом Караденизом. Уход близкого соратника Бердыева Кафанова – еще одна история о том, как сейчас идут дела у «Рубина» .

В тексте ниже мы как раз разбирали все актуальные проблемы внутри клуба.