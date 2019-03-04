«Рубин» в бедности: выставляет состав без легионеров и думает о ФНЛ

«Рубин» – громадный айсберг, скрывающий самое интересное под водой. Верхняя часть – уверенный тактический футбол с одной из сильнейших оборон в Премьер-лиге. Нижняя – бедность, долги по последним трансферам b зарплатам, баны на еврокубки. Эта зима – идеальный показатель хаоса, который творится в «Рубине» прямо сейчас.

Говорят, команда настраивается на ФНЛ