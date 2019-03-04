«Рубин» в бедности: выставляет состав без легионеров и думает о ФНЛ
«Рубин» – громадный айсберг, скрывающий самое интересное под водой. Верхняя часть – уверенный тактический футбол с одной из сильнейших оборон в Премьер-лиге. Нижняя – бедность, долги по последним трансферам b зарплатам, баны на еврокубки. Эта зима – идеальный показатель хаоса, который творится в «Рубине» прямо сейчас.
Говорят, команда настраивается на ФНЛ
На прошлой неделе генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов дал интервью «Событиям» о жизни клуба. По его словам, главное – это сохранить команду, и неважно, где она будет играть. «Все будет хорошо. Клуб был, есть и будет, может быть, с другими игроками и тренерами, руководителями, но будет! Наша задача сделать так, чтобы «Рубин» был независим по-любому ни от кого, чтобы он и дальше жил, пускай не в Премьер-лиге, а в первой. Жил потихонечку, если вдруг нам откажут в финансировании при смене руководства. Все равно придут люди, которые помогут нам, подождем их. У меня нет ни на кого надежды. Главное, сохранить клуб при любых условиях, не мы его создали, не нам его оставлять в таком состоянии», – рассказал Сайманов.
Пока предпосылок для вылета нет. Кажется, «Рубин» даже в таком состоянии обеспечил участие в РПЛ в следующем сезоне. Правда, что будет дальше, никто не знает. У «Рубина» большие проблемы с финансированием – по некоторым данным, холдинг «ТАИФ» отвалился от команды и больше не дает денег. Напоминаем, что компания, контролирующая химическую и нефтеперерабатывающую промышленность Татарстана, стала владельцем команды в конце мая 2017 года. За это время она, несмотря на обещания вложить огромные деньги, загнала «Рубин» в финансовую ловушку из-за экономии вложений.
Отсюда и проблемы с контрактами и выплатами. К примеру, чтобы закрыть задолженности перед Караденизом, отдать долги за трансферы Жонатаса и Чико Флореса, «Рубин» использовал первый транш, полученный за трансфер Азмуна. Ситуацию усложнили бывшие лидеры: их уход обеспечил «Рубину» очень тяжелую зиму.
Что было зимой
Открываем страницу «Рубина» на Transfermarkt, кликаем на раздел «трансферы», выбираем зимнее окно и ужасаемся от количества ушедших лидеров:
1. Сердар Азмун (в «Зенит» – за 12 миллионов евро).
2. Сослан Джанаев (свободный агент, чуть позже подписал контракт с польской «Медзью»).
3. Федор Кудряшов (свободный агент, чуть позже подписал контракт с турецким «Башакшехиром»).
4. Сесар Навас (завершил карьеру).
5. Тимур Акмурзин (аренда в «Уфу»).
6. Чико Флорес (свободный агент).
Самое интересное, что перед открытием трансферного окна Бердыев сказал, что «Рубин» будет ориентироваться на подписание дешевых игроков и свободных агентов. Так в итоге и получилось. Самый заметный трансфер – переход Владислава Пантелеева из «Спартака» (по данным Transfermarkt, за него отдали всего 340 тысяч евро). Потом были одни свободные агенты:
- Евгений Башкиров из «Крыльев»,
- Роман Акбашев из «Авангарда»,
- Алексей Городовой из финского «Конгсвингера».
На что-то большее у «Рубина» просто не было денег.
Состав из россиян
В субботу «Рубин» вышел на матч с «Ахматом» с одиннадцатью русскими игроками в старте. В заявке было лишь два иностранца – иранец Реза Шакири и хорват Филип Уремович, но ни один из них на поле не появился. Матч же спас воспитанник «Рубина» Артур Сагитов, который провел в этом сезоне всего три матча в РПЛ (один в основе). Состав, собранный из русских игроков, только подчеркивает тяжелое положение «Рубина». Клуб неистово борется с нищетой, собирая обойму из любых материалов.
В декабрьском интервью «Спорт Бизнес Online» Сайманов, смеясь, сказал: «Я позавчера говорил Бекиичу: «Давай возьмем наших ребят, ты же с любыми играешь! С тобой даже я буду играть!». Шутка смешная, ситуация страшная. На данный момент «Рубин» обречен на очень прагматичный футбол с использованием ограниченного числа игроков. Несмотря на все сложности, сейчас клуб:
• Бьется за еврокубковую зону (отстает всего на одно очко от топ-4).
• Открывает новых качественных российских игроков. К примеру, защитник Сорокин, который забил гол «Спартаку» и оформил дубль в выездном матче с «Зенитом». Зимой им интересовались команды из Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга.
• Проиграл за сезон всего два раза. Меньше всех в РПЛ.
Но любая травма и дисквалификация приведет к частичной поломке системы, которую так осторожно выстраивает Бердыев.
Полтора года назад КББ возвращался в «Рубин» под обещания руководства бороться за медали и еврокубки. Сейчас все наоборот: «Рубин» борется, пока в нем работает Бердыев. Кажется, только он умеет давать результат в настолько трудных условиях.