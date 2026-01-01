Заур Тедеев

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Почему тренер вратарей сборной Кафанов стал главным «Ростова» – хотя 20 лет так не работал. Повлиял регламент по оформлению тренеров
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#Виталий Кафанов
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