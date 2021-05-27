Бывший игрок «Ростова» – под подозрением в жульничестве. Возможно, его мать умерла за четыре года до его официального рождения

Конго важно доказать подлинность документов. Дело в том, что Конго не вышел в финальную часть Кубка африканских наций впервые с 2012 года. Габон опередил Конго в отборочной группе на одно очко и занял нужное место. Если Конго докажет фальшивость возраста и места рождения Канга, то есть вероятность, что Габон будет дисквалифицирован с турнира.

Еще один аргумент Конго – мать Канга умерла в 1986-м, за четыре года до его официального рождения. Этот факт стал вирусным в твиттере, но эту тему раскручивал Конго – официальных подтверждений или опровержений нет.

Парень из «Гамбурга» подменил имя и возраст, чтобы его не депортировали. Теперь все раскрылось

КАФ говорит, что будет расследовать дело Канга и попросил федерацию Габона прокомментировать доводы Конго.