Бывший игрок «Ростова» – под подозрением в жульничестве. Возможно, его мать умерла за четыре года до его официального рождения
Гуэлор Канга – габонский футболист. В 2013-м он покинул свою страну и подписал контракт с «Ростовом»: провел три года, забил семь голов и уехал в «Црвену Звезду». В 2016-м в инстаграме выступал против прихода в «Ростов» Валерия Карпина: Канга всерьез воспринял видео с монтажом, где якобы Карпин говорит фразу «Я ненавижу негров».
Новый вирусный инфоповод вокруг Канга – его возраст. Официально ему 30 лет (родился первого сентября 1990-го). Но Республика Конго доказывает, что Канга уже 35 лет и вообще родился он не в Габоне, а у нее в Конго. В качестве доказательств African Sports Today приводит снимки таких документов.
Конго важно доказать подлинность документов. Дело в том, что Конго не вышел в финальную часть Кубка африканских наций впервые с 2012 года. Габон опередил Конго в отборочной группе на одно очко и занял нужное место. Если Конго докажет фальшивость возраста и места рождения Канга, то есть вероятность, что Габон будет дисквалифицирован с турнира.
Еще один аргумент Конго – мать Канга умерла в 1986-м, за четыре года до его официального рождения. Этот факт стал вирусным в твиттере, но эту тему раскручивал Конго – официальных подтверждений или опровержений нет.
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КАФ говорит, что будет расследовать дело Канга и попросил федерацию Габона прокомментировать доводы Конго.
Канга в медиа и в соцсетях на весь шум пока не реагировал. В инстаграме в последних постах он праздновал чемпионство с «Црвеной Звездой». Она уже сделала заявление: «Что касается поступившей информации вокруг возраста Канга, то мы может сказать, что доверяем нашему футболисту».
«Црвена Звезда» рассматривает этот случай как войну двух федераций, ведь Канга еще играл в России и Чехии, и никто не имел вопросов к его возрасту.