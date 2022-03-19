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  4. «Ростов» 16 часов ехал в поезде на матч в Москву: играли в карты на щелбаны, испанец учил нарды, африканец – пил чай с подстаканником
Ростов
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#Ростов

«Ростов» 16 часов ехал в поезде на матч в Москву: играли в карты на щелбаны, испанец учил нарды, африканец – пил чай с подстаканником

2 часа назад

«Ростов» в РПЛ 20 марта сыграет с «Динамо» на выезде. Аэропорт Ростова остается закрытым минимум до 26 марта, поэтому клуб добирался до Москвы на поезде.

Факты вокруг этой поездки:

🚂 Она длилась 16 часов.

🚂 Валерий Карпин сказал: «16 часов на поезде? Да нормально. Осознаю ли я, что придется так кататься еще долго? Ну, ладно, ничего. Перевозить команду в Волгоград, где есть аэропорт, не стоит. У всех семьи в Ростове».

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🚂 Вечером перед отправлением в Москву футболисты пытались купить что-то в ларьке на вокзале.

🚂 Даниил Глебов ехал в одном купе с Максимом Осипенко и Романом Тугаревым. Говорит: «Нормальные ощущения. Добрались, поспали, позавтракали. Все супер, готовимся к игре».

🚂 Еще Глебов сказал, что общались и играли в карты на щелбаны: «Ни одного не пропустил. Надавал молодым. Пока играть не умеют, не думают. Пусть пока по голове получают».

🚂 Али Соу на русском языке предлагал всем сыграть в шахматы (рядом с доской лежат печенье и чай в кружке с железным подстаканником).

Кстати, тот же Соу радовался первой поездке на поезде в России.

🚂 Тренер Михаил Осинов учил физиотерапевта Рауля Альвареса играть в нарды.

🚂 Вот завтрак команды.

А еще «Ростов» сделал крутую фотосессию с эффектом пленочного фотоаппарата. Ее герои – Хорен Байрамян, Николай Комличенко, Даниил Глебов, Али Соу, Егор Бабурин и Игорь Калинин. Вот кадры:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: телеграм-канал «Ростова»
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