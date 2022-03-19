«Ростов» 16 часов ехал в поезде на матч в Москву: играли в карты на щелбаны, испанец учил нарды, африканец – пил чай с подстаканником

«Ростов» в РПЛ 20 марта сыграет с «Динамо» на выезде. Аэропорт Ростова остается закрытым минимум до 26 марта, поэтому клуб добирался до Москвы на поезде.

Факты вокруг этой поездки:

🚂 Она длилась 16 часов.

🚂 Валерий Карпин сказал: «16 часов на поезде? Да нормально. Осознаю ли я, что придется так кататься еще долго? Ну, ладно, ничего. Перевозить команду в Волгоград, где есть аэропорт, не стоит. У всех семьи в Ростове».