«Ростов» 16 часов ехал в поезде на матч в Москву: играли в карты на щелбаны, испанец учил нарды, африканец – пил чай с подстаканником
«Ростов» в РПЛ 20 марта сыграет с «Динамо» на выезде. Аэропорт Ростова остается закрытым минимум до 26 марта, поэтому клуб добирался до Москвы на поезде.
Факты вокруг этой поездки:
🚂 Она длилась 16 часов.
🚂 Валерий Карпин сказал: «16 часов на поезде? Да нормально. Осознаю ли я, что придется так кататься еще долго? Ну, ладно, ничего. Перевозить команду в Волгоград, где есть аэропорт, не стоит. У всех семьи в Ростове».
🚂 Вечером перед отправлением в Москву футболисты пытались купить что-то в ларьке на вокзале.
🚂 Даниил Глебов ехал в одном купе с Максимом Осипенко и Романом Тугаревым. Говорит: «Нормальные ощущения. Добрались, поспали, позавтракали. Все супер, готовимся к игре».
🚂 Еще Глебов сказал, что общались и играли в карты на щелбаны: «Ни одного не пропустил. Надавал молодым. Пока играть не умеют, не думают. Пусть пока по голове получают».
🚂 Али Соу на русском языке предлагал всем сыграть в шахматы (рядом с доской лежат печенье и чай в кружке с железным подстаканником).
Кстати, тот же Соу радовался первой поездке на поезде в России.
🚂 Тренер Михаил Осинов учил физиотерапевта Рауля Альвареса играть в нарды.
🚂 Вот завтрак команды.
А еще «Ростов» сделал крутую фотосессию с эффектом пленочного фотоаппарата. Ее герои – Хорен Байрамян, Николай Комличенко, Даниил Глебов, Али Соу, Егор Бабурин и Игорь Калинин. Вот кадры: