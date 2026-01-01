Виктор Онопко

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Футбол
Онопко, Писарев и Кафанов вошли в штаб сборной России по футболу
#Россия
Футбол
Онопко узнал новость об уходе из ЦСКА по телефону. Он работал в клубе 11 лет
#Виктор Онопко
Футбол
Онопко и Овчинников покинули ЦСКА
#ЦСКА
Футбол
Жирков – второй в списке самых возрастных футболистов сборной России
#Юрий Жирков
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Разбираем штаб Карпина в сборной России. Что это за испанцы? Зачем там нужен Писарев? В чем секрет важности Кафанова?
#Валерий Карпин
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