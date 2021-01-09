Онопко узнал новость об уходе из ЦСКА по телефону. Он работал в клубе 11 лет

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал в интервью «Чемпионату», что узнал об уходе из клуба по телефону.

17 декабря ЦСКА сыграл с «Ростовом» в РПЛ. Потом все разъехались по домам, была договоренность о встрече на сборе.

Онопко сказал: «Я улетел в Испанию, к семье. А 28-го числа с утра мне позвонил Бабаев и сказал, что контракт продлен не будет».

ЦСКА объявил об уходе Виктора Онопко и Сергея Овчинникова 29 декабря. Евгений Гинер объяснил это обычным процессом после завершения контракта.

Онопко работал в клубе с 2009 года. ЦСКА имеет 37 очков и идет на втором месте в РПЛ.

Онопко и Овчинников покинули ЦСКА