Что Карпин уже сделал в сборной России: два часа общался с Дзюбой, перенес тур РПЛ, дал большое интервью Нобелю

Призвал перенести тур РПЛ, и это произошло

Изначально о переносе матчей шестого тура РПЛ говорил еще Черчесов. Попросил это сделать и Карпин. Тур изначально был назначен на 28-29 августа, а матч против Хорватии запланирован на 1 сентября.

Теперь игры пройдут 25-28 августа. Матчи «Сочи» и «Рубина» при их выходе в раунд пле-офф Лиги конференций будут перенесены вообще на декабрь.

Дал большое интервью Нобелю Арустамяну

Из него мы узнали:

• Карпин все так же принципиален: «Если бы мне кого-то навязали, если бы мне сказали, что какой-то игрок должен быть в сборной, там меня бы, наверное, не было».

• Будет ли Дзюба капитаном – неясно: «На чемпионате Европы он был капитаном . А вы знаете, кто вообще сейчас в сборной будет? И я не знаю».

• Со службой родине Карпин не сравнивает работу: «Это работа в должности. В должности главного тренера сборной России. Тренера. Главного тренера. Все . Служба родине – это что-то более высокое для меня, чем просто работа главным тренером сборной».

• О том конфликте с Зиданом в матче России и Франции и психологию: «Это никакая не драка, это эмоции на поле. Вот твоя ментальность, такая же, как у всех. Это надо менять. «Да кто он такой, чтобы мне Карпину какой-то Зидан» говорит. Понимаешь, о чем я. А для всех у нас: «Карпин Зидану что-то сказал»! И что? Ну, Зидан и Зидан. Футболист сборной Франции, окей. Почему он мне дерзит? Не знаю, как добьюсь такого от футболистов сборной России. Может, они такие уже. А может, в них этого вообще нет».

• О возможной натурализации Жиго прозвучало скучнее: любой тренер будет рад хорошим игрокам.