Валерий Карпин
Россия
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#Валерий Карпин #Россия

Что Карпин уже сделал в сборной России: два часа общался с Дзюбой, перенес тур РПЛ, дал большое интервью Нобелю

час назад

Валерий Карпин возглавил сборную России после отставки Станислава Черчесова. Назначение произошло 23 июля. Чем уже запомнился Карпин за эти три недели:

Ушел из «Ростова», перестав совмещать

Изначально было условие, что Карпин будет совмещать работу со сборной России и «Ростовом», но не прошло и десяти дней, как клуб с ним попрощался. «Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время – это риск нанести вред», – пояснил Карпин.

Он сказал, что так будет лучше и для клуба, и для сборной. «Ростов» возглавил Юрий Семин.

Ездил на матчи РПЛ и встречался с игроками

Карпина можно было увидеть сразу на нескольких матчах третьего тура РПЛ. А потом у него были разговоры с кандидатами.

Карпин говорил, что разговоры с игроками происходят одинаково, но отказался рассказывать подробности.

Призвал перенести тур РПЛ, и это произошло

Изначально о переносе матчей шестого тура РПЛ говорил еще Черчесов. Попросил это сделать и Карпин. Тур изначально был назначен на 28-29 августа, а матч против Хорватии запланирован на 1 сентября.

Теперь игры пройдут 25-28 августа. Матчи «Сочи» и «Рубина» при их выходе в раунд пле-офф Лиги конференций будут перенесены вообще на декабрь.

Дал большое интервью Нобелю Арустамяну

Из него мы узнали:

• Карпин все так же принципиален: «Если бы мне кого-то навязали, если бы мне сказали, что какой-то игрок должен быть в сборной, там меня бы, наверное, не было».

• Будет ли Дзюба капитаном – неясно: «На чемпионате Европы он был капитаном. А вы знаете, кто вообще сейчас в сборной будет?  И я не знаю».

• Со службой родине Карпин не сравнивает работу: «Это работа в должности. В должности главного тренера сборной России. Тренера. Главного тренера. Все. Служба родине – это что-то более высокое для меня, чем просто работа главным тренером сборной».

• О том конфликте с Зиданом в матче России и Франции и психологию: «Это никакая не драка, это эмоции на поле. Вот твоя ментальность, такая же, как у всех. Это надо менять. «Да кто он такой, чтобы мне Карпину какой-то Зидан» говорит. Понимаешь, о чем я. А для всех у нас: «Карпин Зидану что-то сказал»! И что? Ну, Зидан и Зидан. Футболист сборной Франции, окей. Почему он мне дерзит? Не знаю, как добьюсь такого от футболистов сборной России. Может, они такие уже. А может, в них этого вообще нет».

• О возможной натурализации Жиго прозвучало скучнее: любой тренер будет рад хорошим игрокам.

• Тренеры клубов помогают: «Пообщался с Семаком, в Краснодаре собираюсь пообщаться с Гончаренко. Онопко был в Уфе, общался с «Уфой», Николичем. Хотел бы всех поблагодарить за поддержку и помощь. Со всех сторон только предложения помощи».

• Было общение со Слуцким: «Он назвал минусы и плюсы совмещения, на что обратить внимание. Леонид Викторович откровенно рассказал, какие ошибки были допущены с его стороны».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: РПЛ
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