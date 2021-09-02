Зенит
РПЛ
Андрей Лунев
Станислав Крицюк
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#Зенит #РПЛ #Станислав Крицюк #Андрей Лунев

«Зенит» взял Крицюка за €2 млн, хотя два месяца назад мог бы бесплатно. Почему так? Это точно ошибка?

25 минут назад
Михаил Морозов

«Зенит»

Станислав Крицюк официально перешел в «Зенит». Клуб оригинально представил его в виде презентации Power Point. Вероятно, это была отсылка ко Дню знаний.

Коротко:

  • Крицюку 30 лет.
  • В РПЛ он играл за «Краснодар», где провел больше пяти лет.
  • С «Зенитом» контракт подписан по схеме «1+1».
  • Информация на трансфермаркте – «Зениту» его трансфер из «Жил Висенте» стоил два миллиона евро.
  • Для «Жил Висенте» это был рекордный трансфер в истории клуба. Предыдущий рекорд держался 14 лет.
  • Притом два месяца назад в «Жил Висенте» Крицюк переходил в статусе свободного агента

Главный вопрос – как так вышло, что «Зенит» купил вратаря, который еще недавно был свободным агентом?

У «Зенита» остались Кержаков и молодежь

В сезоне-2020/21 у «Зенита» до зимней паузы играл Михаил Кержаков (18 матчей в РПЛ), вторую часть сезона в воротах проводил Андрей Лунев (12), залечив травму. Еще одна игра была на счету 18-летнего Даниила Одоевского.

В конце сезона было известно: «Зенит» и Лунев не могут договориться о новом контракте, к вратарю есть интерес со стороны зарубежных клубов, летом он может уйти бесплатно. Сбылись все три пункта – клуб и игрок так и не договорились, он перешел в «Байер» свободным агентом. На Евро Лунев не ездил – Черчесову нужны были более стабильные Дюпин и Шунин плюс молодой Сафонов.

РПЛ

Что не получилось с Луневым и «Зенитом»

Рассказывал его агент Антон Смирнов:

  • «Дотянули до последнего, но это вообще в стилистике «Зенита» в целом»
  • «Он и «Зениту» говорил: «Раз уж и так затянули с контрактом, давайте чемпионами станем, потом будем обсуждать остальное».
  • «Изначально Андрей хотел реализовать свою детскую мечту – играть в одном из пяти топовых чемпионатов».
  • «Мы у «Зенита» ничего не просили за все время переговоров. Просто спрашивали: почему предложение, которое поступило в феврале, было снижено по бонусной части в три раза?»

10 июля Лунев перешел в «Байер». Ровно через неделю «Зениту» предстоял матч за Суперкубок России, еще через неделю уже был старт РПЛ.

В начале нового сезона стабильно играл Кержаков, а в запасе оставались 18-летние Одоевский, Бязров и Королев. Очевидно, что «Зениту» нужен был второй опытный вратарь. Или хотя бы более опытный, чем 18-летние парни из академии.

Кто был интересен «Зениту» летом

Приобретение вратаря – одна из целей.

Время шло, но клуб так и не мог укрепить вратарскую линию. И дотянул до сентября. Когда до старта в Лиге чемпионов оставалось две недели. А 2 сентября – последний день подачи заявки в ЛЧ.

РПЛ

Почему круг вратарей был сильно сужен

«Зенит» мог бы рассчитывать только на русского или вратаря Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, чтобы не тратить драгоценное легионерское место. Или же подписать легионера, но убрать из заявки одного из действующих.

От кого из этих восьми игроков «Зенит» мог бы отказаться в пользу вратаря?

🇧🇷 Левый защитник Дуглас Сантос

🇭🇷 Центральный защитник Деян Ловрен

🇺🇦 Центральный защитник Ярослав Ракицкий

🇧🇷 Центральный полузащитник Вендел

🇨🇴 Центральный полузащитник Вильмар Барриос

🇧🇷 Атакующий полузащитник Клаудиньо

🇧🇷 Форвард Малком

🇮🇷 Форвард Сердар Азмун

Очевидно, что все эти игроки «Зениту» важнее иностранного вратаря, да еще и, возможно, не основного.

РПЛ

Подписав Крицюка, «Зенит» решил проблему – у него есть два опытных вратаря, они спокойно вписываются в лимит. Минус здесь лишь один – пришлось платить за игрока, который буквально только что вообще не стоил денег. Но, судя по интересам «Зенита», за вратаря он все равно был готов платить. И это стало ясно после окончательного ухода Лунева.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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