«Зенит» взял Крицюка за €2 млн, хотя два месяца назад мог бы бесплатно. Почему так? Это точно ошибка?
Станислав Крицюк официально перешел в «Зенит». Клуб оригинально представил его в виде презентации Power Point. Вероятно, это была отсылка ко Дню знаний.
Коротко:
- Крицюку 30 лет.
- В РПЛ он играл за «Краснодар», где провел больше пяти лет.
- С «Зенитом» контракт подписан по схеме «1+1».
- Информация на трансфермаркте – «Зениту» его трансфер из «Жил Висенте» стоил два миллиона евро.
- Для «Жил Висенте» это был рекордный трансфер в истории клуба. Предыдущий рекорд держался 14 лет.
- Притом два месяца назад в «Жил Висенте» Крицюк переходил в статусе свободного агента
Главный вопрос – как так вышло, что «Зенит» купил вратаря, который еще недавно был свободным агентом?
У «Зенита» остались Кержаков и молодежь
В сезоне-2020/21 у «Зенита» до зимней паузы играл Михаил Кержаков (18 матчей в РПЛ), вторую часть сезона в воротах проводил Андрей Лунев (12), залечив травму. Еще одна игра была на счету 18-летнего Даниила Одоевского.
В конце сезона было известно: «Зенит» и Лунев не могут договориться о новом контракте, к вратарю есть интерес со стороны зарубежных клубов, летом он может уйти бесплатно. Сбылись все три пункта – клуб и игрок так и не договорились, он перешел в «Байер» свободным агентом. На Евро Лунев не ездил – Черчесову нужны были более стабильные Дюпин и Шунин плюс молодой Сафонов.
Что не получилось с Луневым и «Зенитом»
Рассказывал его агент Антон Смирнов:
- «Дотянули до последнего, но это вообще в стилистике «Зенита» в целом»
- «Он и «Зениту» говорил: «Раз уж и так затянули с контрактом, давайте чемпионами станем, потом будем обсуждать остальное».
- «Изначально Андрей хотел реализовать свою детскую мечту – играть в одном из пяти топовых чемпионатов».
- «Мы у «Зенита» ничего не просили за все время переговоров. Просто спрашивали: почему предложение, которое поступило в феврале, было снижено по бонусной части в три раза?»
10 июля Лунев перешел в «Байер». Ровно через неделю «Зениту» предстоял матч за Суперкубок России, еще через неделю уже был старт РПЛ.
В начале нового сезона стабильно играл Кержаков, а в запасе оставались 18-летние Одоевский, Бязров и Королев. Очевидно, что «Зениту» нужен был второй опытный вратарь. Или хотя бы более опытный, чем 18-летние парни из академии.
Кто был интересен «Зениту» летом
Приобретение вратаря – одна из целей.
- «Зенит» интересовался Лантратовым из «Химок».
- «Зенит» хотел приобрести вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева. «Крылья» отказались.
- «Зенит» просматривал белорусского вратаря Павла Павлюченко, но не впечатлился.
- «Зенит» даже предлагал аренду Луневу, но получил отказ.
Время шло, но клуб так и не мог укрепить вратарскую линию. И дотянул до сентября. Когда до старта в Лиге чемпионов оставалось две недели. А 2 сентября – последний день подачи заявки в ЛЧ.
Почему круг вратарей был сильно сужен
«Зенит» мог бы рассчитывать только на русского или вратаря Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, чтобы не тратить драгоценное легионерское место. Или же подписать легионера, но убрать из заявки одного из действующих.
От кого из этих восьми игроков «Зенит» мог бы отказаться в пользу вратаря?
🇧🇷 Левый защитник Дуглас Сантос
🇭🇷 Центральный защитник Деян Ловрен
🇺🇦 Центральный защитник Ярослав Ракицкий
🇧🇷 Центральный полузащитник Вендел
🇨🇴 Центральный полузащитник Вильмар Барриос
🇧🇷 Атакующий полузащитник Клаудиньо
🇧🇷 Форвард Малком
🇮🇷 Форвард Сердар Азмун
Очевидно, что все эти игроки «Зениту» важнее иностранного вратаря, да еще и, возможно, не основного.
Подписав Крицюка, «Зенит» решил проблему – у него есть два опытных вратаря, они спокойно вписываются в лимит. Минус здесь лишь один – пришлось платить за игрока, который буквально только что вообще не стоил денег. Но, судя по интересам «Зенита», за вратаря он все равно был готов платить. И это стало ясно после окончательного ухода Лунева.