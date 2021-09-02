«Зенит» взял Крицюка за €2 млн, хотя два месяца назад мог бы бесплатно. Почему так? Это точно ошибка?

Коротко:

Крицюку 30 лет.

В РПЛ он играл за «Краснодар», где провел больше пяти лет.

С «Зенитом» контракт подписан по схеме «1+1».

Информация на трансфермаркте – «Зениту» его трансфер из «Жил Висенте» стоил два миллиона евро.

Для «Жил Висенте» это был рекордный трансфер в истории клуба. Предыдущий рекорд держался 14 лет.

Притом два месяца назад в «Жил Висенте» Крицюк переходил в статусе свободного агента

Главный вопрос – как так вышло, что «Зенит» купил вратаря, который еще недавно был свободным агентом?

У «Зенита» остались Кержаков и молодежь

В сезоне-2020/21 у «Зенита» до зимней паузы играл Михаил Кержаков (18 матчей в РПЛ), вторую часть сезона в воротах проводил Андрей Лунев (12), залечив травму. Еще одна игра была на счету 18-летнего Даниила Одоевского.

В конце сезона было известно: «Зенит» и Лунев не могут договориться о новом контракте, к вратарю есть интерес со стороны зарубежных клубов, летом он может уйти бесплатно. Сбылись все три пункта – клуб и игрок так и не договорились, он перешел в «Байер» свободным агентом. На Евро Лунев не ездил – Черчесову нужны были более стабильные Дюпин и Шунин плюс молодой Сафонов.