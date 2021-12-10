Андрей Лунев
Лига Европы
Байер
Ференцварош
Лунев пропустил один гол в дебютном матче за «Байер». Клуб проиграл
2 часа назад
«Байер» проиграл «Ференцварошу» (0:1) в гостевом матче. Это игра шестого тура группового этапа Лиги Европы.
«Байер» так описал момент с единственным пропущенным мячом: «Из ниоткуда забили гол».
За «Байер» дебютировал 30-летний вратарь Андрей Лунев. Он перешел в клуб свободным агентом в июле 2021 года.
До этого во всех матчах сезона выходил Лукаш Градецки. На игру против «Ференцвароша» он не попал в заявку. Лунев ранее начинал игры всех турниров на скамейке запасных.
В турнирном плане матч не имел никакого значения. «Байер» досрочно попал в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. «Ференцварош» не мог подняться выше четвертой строчки.
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