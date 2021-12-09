Лунев дебютирует за «Байер» через пять месяцев после перехода. Он попал в старт на матч Лиги Европы с «Ференцварошем»

Голкипер Андрей Лунев перешел в «Байер» летом-2021 и подписал контракт до 2023 года. До этого он выступал за «Зенит».

Лунев не провел ни одного матча официального матча за «Байер» и 21 раз оставался в запасе во всех турнирах. Последняя игра была в мае, когда «Зенит» победил «Локомотив».

Лунев – 17-й вратарь, который сыграет за «Байер» в еврокубках. Пять предыдущих матчей в Лиге Европы провел Лукаш Градецки.

Матч против «Ференцвароша» пройдет 9 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени. «Байер» досрочно занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Левников будет главным судьей матча «Ференцварош» – «Байер» в Лиге Европы. Это его первое назначение в ЛЕ в сезоне