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#Эрнесто Вальверде #Футбол #Примера #Барселона

Не верьте новости о видео, где фанаты «Барсы» танцуют от увольнения Вальверде. Это фейк

14 января, 11:22

CTK / Global Look Press

«Барселона» уволила Эрнесто Вальверде. Утром 14 января в соцсетях и различных СМИ появилась новость о том, что фанаты празднуют это событие в одном из баров. В России, например, об этом написали «Спорт-Экспресс» и «Чемпионат». К новости прикреплялось видео:

На самом деле, ролик – фейк. Как и абсолютное большинство других, которые сейчас появляются, например, в твиттере. Все подобные видео – просто тематическая подборка. Имейте это в виду, если видите твиты, похожие на эти:

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Все об увольнении. Тут не фейк
Неудобные вопросы «Барселоне». Почему Вальверде увольняют сейчас? Зачем его вообще брали? Что за истерия вокруг?
Вальверде увольняют, потому что «Барса» потеряла романтику – там скука и трусость
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