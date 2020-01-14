Эрнесто Вальверде
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Футбол
Барселона
Не верьте новости о видео, где фанаты «Барсы» танцуют от увольнения Вальверде. Это фейк
14 января, 11:22
«Барселона» уволила Эрнесто Вальверде. Утром 14 января в соцсетях и различных СМИ появилась новость о том, что фанаты празднуют это событие в одном из баров. В России, например, об этом написали «Спорт-Экспресс» и «Чемпионат». К новости прикреплялось видео:
На самом деле, ролик – фейк. Как и абсолютное большинство других, которые сейчас появляются, например, в твиттере. Все подобные видео – просто тематическая подборка. Имейте это в виду, если видите твиты, похожие на эти:
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