Вальверде увольняют, потому что «Барса» потеряла романтику – там скука и трусость

«Барселона» психанула и в середине сезона решила уволить Эрнесто Вальверде. Сейчас она решает с ним вопрос о расторжении контракта. Все это может показаться странным: с Вальверде команда два раза подряд взяла Примеру и выходила в плей-офф ЛЧ. Но «Барселоне» мало одного лишь результата, ей очень важен фирменный стиль. От стиля сейчас почти ничего не осталось.

Назначение Вальверде – изначально странное

Его последние команды («Валенсия» и «Атлетик») играли совсем не в футбол «Барсы» – прагматичный, со ставкой на удержание. Его команды отказывались от владения и много прессинговали.

В «Барселоне» Вальвердене отказался от принципа скромного владения (что уже не стилю «Барсы»), но и еще отошел от своего (и «Барсы» тоже) приема – интенсивного прессинга.

Смотрите, как падал процент владения с приходом Вальверде.

До Вальверде, но уже без Гвардиолы:

• 2014/15 – 65,3%

• 2015/16 – 62,9%

• 2016/17 – 62,1%

С Вальверде:

• 2017/18 – 60%

• 2018/19 – 61,4%

• 2019/20 – 61,1%