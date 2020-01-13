Вальверде увольняют, потому что «Барса» потеряла романтику – там скука и трусость
«Барселона» психанула и в середине сезона решила уволить Эрнесто Вальверде. Сейчас она решает с ним вопрос о расторжении контракта. Все это может показаться странным: с Вальверде команда два раза подряд взяла Примеру и выходила в плей-офф ЛЧ. Но «Барселоне» мало одного лишь результата, ей очень важен фирменный стиль. От стиля сейчас почти ничего не осталось.
Назначение Вальверде – изначально странное
Его последние команды («Валенсия» и «Атлетик») играли совсем не в футбол «Барсы» – прагматичный, со ставкой на удержание. Его команды отказывались от владения и много прессинговали.
В «Барселоне» Вальвердене отказался от принципа скромного владения (что уже не стилю «Барсы»), но и еще отошел от своего (и «Барсы» тоже) приема – интенсивного прессинга.
Смотрите, как падал процент владения с приходом Вальверде.
До Вальверде, но уже без Гвардиолы:
• 2014/15 – 65,3%
• 2015/16 – 62,9%
• 2016/17 – 62,1%
С Вальверде:
• 2017/18 – 60%
• 2018/19 – 61,4%
• 2019/20 – 61,1%
Теперь про прессинг. Вероятно, Вальверде отказался от высокого давления из-за того, что в атаке у него играют Суарес и Месси – люди, предпочитающие отдыхать, когда соперник владеет мячом.
Определить, как менялась интенсивность прессинга, поможет метрика PPDA (показывающая количество действий соперника на своей половине поля). Чем выше цифры PPDA – тем менее интенсивно прессингует команда.
До Вальверде:
• 2014/15 – 6,31
• 2015/16 – 5,66
• 2016/17 – 5,56
С Вальверде:
• 2017/18 – 8,37
• 2018/19 – 8,43
• 2019/20 – 8,17
Вальверде – это ноль риска и зрелищ
С ним «Барса» стала чаще перестраиваться на схему 4-4-2, предполагающую глубокие позиции вингеров и отказ от острого владения; все то, что так не любят Гвардиола и идеалисты «Барсы».
В том самом роковом матче против «Ливерпуля» Вальверде заменил Коутиньо на Семеду: проигрывая, выпустил более оборонительного игрока на фланг, чтобы поддерживать прагматичную схему 4-4-2.
Вторая замена в той игре (Артур вместо Видаля) подчеркнула другой аспект осторожности Вальверде. Вместо подключающегося в атаку острого Видаля вышел Артур – игрок, успокаивающий игру осторожными поперечными передачами.
Это один из приемов Вальверде, которым он пользовался в «Барсе»: отбор с помощью осторожного владения. Пока мяч у нас – вы не забьете, но и мы не будем торопиться атаковать.
И как показательно, что обе замены были сделаны уже при счете 0:3.
То, как играют Месси, Бускетс и Гризманн – хороший индикатор
• Мы восхищаемся Месси в последние годы. Он чаще получает мяч и больше забивает. Но забываем, почему так происходит. Все из-за того, что с Вальверде «Барселона» стала максимально зависима от Месси.
Практически все атаки этой «Барселоны» строятся через Лео. До Вальверде Месси никогда не был настолько вовлечен в атаки команды. И никогда так много не стоял без него.
Каждый тренер «Барсы» придумывал для Месси роль, которая скрывала его недостатки в обороне и не ломала позиционную игру в атаке. При Вальверде Месси играет, как хочет: много стягивается за мячом (даже на свою половину). Партнерам приходится подстраиваться под хаотичное движение Лео.
• Идеи «Барселоны» в последнее десятилетие определяла тройка в центре Бускетс-Хави-Иньеста. Сейчас остался только Бускетс, но он уже не играет такую важную роль как раньше. С Вальверде упало количество пасов Бускетса за матч, а в этом сезоне он вообще иногда оказывается вне состава или заменяется по ходу матчей.
Дело в том, что футбол Вальверде (без высокого прессинга и постоянного владения на чужой половине) оголяет слабые стороны гениального Бускетса: он медленный и не так хорош в позиционной обороне. До Вальверде все тренеры без проблем скрывали эти неприятные качества Серджи.
• Показательно, как Вальверде использовал Гризманна – умнейшего футболиста с мячом и без. Тренер поставил его на самую неудобную позицию – на левый фланг атаки, где потенциал француза скрывается рутиной.
На левом фланге Гризманну приходится много обороняться (отдуваться за Суареса и Месси). Плюс его сильные качества максимально прикрыты. С правой бровки он не может фирменно смещаться и бить с левой (как это было в «Сосьедаде») и почти не играет в завершающей стадии атаки (как в «Атлетико»).
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И еще. Посмотрите, как ведет себя Вальверде во время матчей и в прессе. Очень спокойно, без лишних слов и движений. Без страсти. Разве это стиль «Барсы»? Да даже его прозвище говорит о том, какой он тренер и человек: «Муравей».