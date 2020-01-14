Эрнесто Вальверде
Примера
Футбол
Кике Сетьен
Барселона
«Барселона» уволила Вальверде и назначила Сетьена. Клуб идет на первом месте в Примере
14 января, 01:45
«Барселона» расторгла контракт с тренером Эрнесто Вальверде.
Испанец возглавлял клуб с лета 2017 года и выиграл с ним четыре трофея. Он дважды стал чемпионом Испании и завоевал Кубок и Суперкубок.
Под руководством Вальверде «Барселона» выиграла 97 матчей из 145, разница мячей в этих играх – 339:128.
По проценту побед в Примере Вальверде – пятый тренер в истории «Барсы».
Теперь в клубе будет работать Кике Сетьен, последним клубом которого был «Бетис». Сетьен подписал контракт с «Барселоной» до 2022 года.
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