Кике Сетьен
Примера
Футбол
Барселона
Поделиться:
Комментарии:
0
#Кике Сетьен #Футбол #Барселона #Примера

«Каждый день я просыпаюсь и говорю: «Господи, я буду тренировать всех этих игроков!» – эмоции нового тренера «Барселоны»

19 января 2020, 16:45

Отрывок из пресс-конференции Кике Сетьена: 

«Я считаю себя достойным для этой работы, но я понимаю, что иногда этого недостаточно. Я собираюсь наслаждаться каждой секундой здесь, пока мне не придется уйти. Каждый день я просыпаюсь и говорю: «Господи, я буду тренировать всех этих игроков!». Лучшего места не придумать, и это реальность». 

про суету вокруг:
Вальверде увольняют, потому что «Барса» потеряла романтику – там скука и трусость
Неудобные вопросы «Барселоне». Почему Вальверде увольняют сейчас? Зачем его вообще брали? Что за истерия вокруг?
Новый тренер «Барселоны» работал в Экваториальной Гвинее. Насмотрелся на разруху и не получил никаких денег
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Кике Сетьен
#Футбол
#Барселона
#Примера