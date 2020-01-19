Кике Сетьен
Примера
Футбол
Барселона
«Каждый день я просыпаюсь и говорю: «Господи, я буду тренировать всех этих игроков!» – эмоции нового тренера «Барселоны»
19 января 2020, 16:45
Отрывок из пресс-конференции Кике Сетьена:
«Я считаю себя достойным для этой работы, но я понимаю, что иногда этого недостаточно. Я собираюсь наслаждаться каждой секундой здесь, пока мне не придется уйти. Каждый день я просыпаюсь и говорю: «Господи, я буду тренировать всех этих игроков!». Лучшего места не придумать, и это реальность».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые