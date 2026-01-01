Кике Сетьен

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Провинциал, который пришел к непослушным и конфликтным звездам. Сетьен был обречен
#Кике Сетьен
Ежегодный вынос «Барселоны» из ЛЧ – традиция. Три тренера – четыре провалища
#Барселона
До смены тренера «Барса» лидировала в Примере. После – досрочно проиграла чемпионство
#Кике Сетьен
Новый тренер «Барселоны» работал в Экваториальной Гвинее. Насмотрелся на разруху и не получил никаких денег
#Кике Сетьен