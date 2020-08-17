Провинциал, который пришел к непослушным и конфликтным звездам. Сетьен был обречен

Когда «Барса» уволила Вальверде, большинство источников утверждало: Хави – главный кандидат на освободившийся пост. Сетьен как минимум не был первым, кого хотела «Барса». Авторитетный AS писал, что Сетьен был шестым (!) в списке.

То есть «Барселона» даже не скрыла, что пригласила Сетьена, потому что не получилось с другими. Сомнительная энергетика для начала союза. В первую очередь для Сетьена – он в любом случае ощущал, что его приглашают, потому что у «Барсы» нет другого варианта.

Показательная цитата Сетьена, когда он пришел: «Еще вчера я гулял в своем городе среди коров, а сегодня тренирую лучших игроков мира». Мы и так знали, но он подтвердил сам: к суперзвездам пришел провинциал.