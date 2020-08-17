Провинциал, который пришел к непослушным и конфликтным звездам. Сетьен был обречен
Когда «Барса» уволила Вальверде, большинство источников утверждало: Хави – главный кандидат на освободившийся пост. Сетьен как минимум не был первым, кого хотела «Барса». Авторитетный AS писал, что Сетьен был шестым (!) в списке.
То есть «Барселона» даже не скрыла, что пригласила Сетьена, потому что не получилось с другими. Сомнительная энергетика для начала союза. В первую очередь для Сетьена – он в любом случае ощущал, что его приглашают, потому что у «Барсы» нет другого варианта.
Показательная цитата Сетьена, когда он пришел: «Еще вчера я гулял в своем городе среди коров, а сегодня тренирую лучших игроков мира». Мы и так знали, но он подтвердил сам: к суперзвездам пришел провинциал.
До «Барсы» Сетьен работал в низших испанских лигах, «Лас Пальмасе» и «Бетисе». То есть – никогда не был под большим давлением руководства, прессы и болельщиков. А когда оно чуть появилось (когда «Бетис» вышел в ЛЕ) – результаты ухудшились, Сетьена уволили.
«Барселона» стилистически не подходила Сетьену. Две причины:
• Его любимая схема – с тремя защитниками. За последние много лет «Барса» так не играла. Сетьен внедрял ее на первых тренировках, но игроки не приняли. Почти все матчи с Сетьеном «Барселона» играла с двумя центральными защитниками.
• Сетьен – один из главных тренеров-догматиков в мире. Об этом говорили и его коллеги, и игроки, с которыми он работал. Две его главные догмы: 1) непрерывное движение всей команды без мяча 2) жесткая позиционная структура с мячом.
Обе эти вводные разбивает наличие в команде Лео Месси. Они вместе с Суаресом отдыхают, когда мяч у соперника. А Месси еще и хаотично двигается, когда команда переходит в позиционную атаку.
Сетьену ожидаемо не хватило гибкости, чтобы подстроиться под эти нюансы. И «Барса» замерла в полупозиции – с одной стороны, команда пытается играть в футбол Сетьена, с другой – эта система рушится рандомным движением нескольких игроков.
Футболисты были недовольны нововведениями Сетьена на тренировках. Возможно, дело было в том, что он давал команде слишком много нагрузок. Придя, он сразу отменил выходные и назначил жесткое расписание с тренировками каждый день.
Вероятно, это шокировало футболистов. При Вальверде «Барса» отдыхала больше. Он сам говорил: «Люди переоценивают физическую подготовку. Я не придаю ей большого значения».
Сетьен изначально приходил в команду, где все друг с другом ссорятся. Спустя несколько недель после его назначения Абидаль и Месси открыто конфликтовали. Потом была информация, что Месси поссорился на тренировке с Пике. Потом – что подрался с тер Стегеном.
Все это на фоне постоянных разногласий внутри клуба и негативной атмосферы вокруг. Доверять каждому слуху нельзя, но информация о чем-то плохом внутри «Барсы» (от разных источников) появляется слишком часто. Очевидно, управлять командой, внутри которой такая напряженка – сложно. Но сложностей было слишком-слишком много.
Справиться в такой ситуации могут единицы. Как минимум тренер должен быть гибким тактически, найти контакт с футболистами и знать, как работать со звездами. Сетьен мог наладить связи с игроками, но даже этого у него не получилось – и он ожидаемо провалился.