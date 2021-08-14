Рафаэль Варан

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Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Вараном до 2025 года
#Рафаэль Варан
Футбол
Варан переходит в «Манчестер Юнайтед». Клубы обо всем договорились
#Рафаэль Варан
Футбол
Варан из-за травмы не сыграет с «Челси» в ответном полуфинале Лиги чемпионов
#Рафаэль Варан
Футбол
Варан из-за коронавируса пропустит игру с «Ливерпулем» в ЛЧ. «Реал» выйдет без двух основных защитников
#Рафаэль Варан