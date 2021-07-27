Варан переходит в «Манчестер Юнайтед». Клубы обо всем договорились

Рафаэль Варан станет игроком «Манчестер Юнайтед». Клуб написал, что достигнута принципиальная с «Реалом» о его переходе.

Варану 28 лет. За всю карьеру он играл только в «Лансе» и «Реале». Варан принадлежал «Реалу» с 2011 года. Клуб платил за него 10 миллионов евро.

Sky Sports писал, что «МЮ» заплатит за Варана около 50 миллионов евро. Журналист Николо Скира рассказал о его зарплате – 12 миллионов евро.