Рафаэль Варан
Примера
Реал
АПЛ
Манчестер Юнайтед
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Варан переходит в «Манчестер Юнайтед». Клубы обо всем договорились
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Рафаэль Варан станет игроком «Манчестер Юнайтед». Клуб написал, что достигнута принципиальная с «Реалом» о его переходе.
Варану 28 лет. За всю карьеру он играл только в «Лансе» и «Реале». Варан принадлежал «Реалу» с 2011 года. Клуб платил за него 10 миллионов евро.
Sky Sports писал, что «МЮ» заплатит за Варана около 50 миллионов евро. Журналист Николо Скира рассказал о его зарплате – 12 миллионов евро.
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