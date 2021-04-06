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#Рафаэль Варан #Лига чемпионов #Футбол #Реал #Ливерпуль #коронавирус

Варан из-за коронавируса пропустит игру с «Ливерпулем» в ЛЧ. «Реал» выйдет без двух основных защитников

06 апреля, 14:38
  • «Реал» рассказал о заболевании Рафаэля Варана за несколько часов до первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов.
  • Он сдал положительный тест на коронавирус утром 6 апреля и пропустил игру с «Ливерпулем». Подробности о состоянии Варана неизвестны.
  • Варан – основной центральный защитник «Реала». Обычно он играет в паре с Серхио Рамосом, который из-за травмы тоже пропустит игру с «Ливерпулем».
  • Матч пройдет 6 апреля и начнется в 22:00 по Москве.

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Прогноз на матч «Реал» – «Ливерпуль», 6 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов


 

 

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Источник:
сайт «Реала»
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