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Варан из-за коронавируса пропустит игру с «Ливерпулем» в ЛЧ. «Реал» выйдет без двух основных защитников
06 апреля, 14:38
- «Реал» рассказал о заболевании Рафаэля Варана за несколько часов до первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов.
- Он сдал положительный тест на коронавирус утром 6 апреля и пропустил игру с «Ливерпулем». Подробности о состоянии Варана неизвестны.
- Варан – основной центральный защитник «Реала». Обычно он играет в паре с Серхио Рамосом, который из-за травмы тоже пропустит игру с «Ливерпулем».
- Матч пройдет 6 апреля и начнется в 22:00 по Москве.
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Прогноз на матч «Реал» – «Ливерпуль», 6 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
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