Мощь «Баварии», деградация «Реала», Лига чемпионов – слушайте об этом в новом подкасте

Позади первые матчи 1/8-финала Лиги чемпионов. Еще не остыла земля на «Сантьяго Бернабеу», где «Ман Сити» утрамбовал «Реал». Утрамбовал по делу. «Реал», похоже, подцепил вирус (нет, не корона) «антигалактикос»: он стал слишком командным, нет ярко выраженных лидеров. А у «Сити» есть – против «Реала» одного Де Брюйне хватило.

«Бавария» приехала в Лондон, сыграла с «Челси» и уехала уже четвертьфиналистом. Немцы явили всю мощь сидящей в тени АПЛ Бундеслиги. Левандовски и компании – респект, «Челси» – не расстраиваться, и так со своим молодняком в ЛЧ выступили весьма достойно.

Про «Барселону», «Ювентус» и их лигочемпионские матчи имеет смысл говорить, только предваряя их будущие матчи в Примере и Серии А. «Барса» в матче обиженок сразится с «Реалом», а «Юве», который мы в этом сезоне еще не видели по-настоящему злым, попробует при пустых трибунах загасить «Интер».

Все это – в 9-м подкасте парней «Из дубля». Комментаторы Telesport Дмитрий Бажанов и Артем Борисов вместе с редактором Simple Sport Евгением Младшневым разогнали после ЛЧ и разогрели перед афишным уикендом.

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