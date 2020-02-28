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#Футбол #Лига чемпионов #Серия А #Бавария #Реал #Барселона #Наполи

Мощь «Баварии», деградация «Реала», Лига чемпионов – слушайте об этом в новом подкасте

28 февраля, 11:00

Позади первые матчи 1/8-финала Лиги чемпионов. Еще не остыла земля на «Сантьяго Бернабеу», где «Ман Сити» утрамбовал «Реал». Утрамбовал по делу. «Реал», похоже, подцепил вирус (нет, не корона) «антигалактикос»: он стал слишком командным, нет ярко выраженных лидеров. А у «Сити» есть – против «Реала» одного Де Брюйне хватило.

«Бавария» приехала в Лондон, сыграла с «Челси» и уехала уже четвертьфиналистом. Немцы явили всю мощь сидящей в тени АПЛ Бундеслиги. Левандовски и компании – респект, «Челси» – не расстраиваться, и так со своим молодняком в ЛЧ выступили весьма достойно.

Про «Барселону», «Ювентус» и их лигочемпионские матчи имеет смысл говорить, только предваряя их будущие матчи в Примере и Серии А. «Барса» в матче обиженок сразится с «Реалом», а «Юве», который мы в этом сезоне еще не видели по-настоящему злым, попробует при пустых трибунах загасить «Интер».           

Все это – в 9-м подкасте парней «Из дубля». Комментаторы Telesport Дмитрий Бажанов и Артем Борисов вместе с редактором Simple Sport Евгением Младшневым разогнали после ЛЧ и разогрели перед афишным уикендом.

Выпуск на ютубе:

Таймкоды:

  • 00:00 – дисклеймер для слушателей.
  • 00:29 – как Де Брюйне и Куртуа делили одну женщину.
  • 01:35 – кто пытался быть Гвардиолой в матче «Реал» - «Ман Сити».
  • 02:43 – «деградационная командность» как текущий стиль «Реала».
  • 05:00 – «Сити» победил за счет лидеров?
  • 06:34 – мог ли Зидан создать «Реалу» другие условия?
  • 09:03 – в какой момент «Реал» мог выиграть матч?
  • 10:58 – что будет в ответной игре?
  • 12:43 – неожиданно восхитительная «Бавария».
  • 15:54 – «Челси» вылетает, но чувствует себя воодушевленно.
  • 19:41 – вылет такого «Наполи» от такой «Барселоны» будет разочарованием?
  • 23:19 – «Ювентус» ещё не понял, что настали решающие матчи.
  • 26:05 – матч «Ювентуса» и «Интера» надо было переносить?
  • 28:47 – 1 марта - большущий день для европейского футбола.
  • 30:10 – чемпион в Италии определится еще не скоро.
  • 33:07 – поражение в класико будет для «Реала» или «Барселоны» фатальным.
  • 38:02 – на что еще обратить внимание в главных матчах выходных.

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У нас есть тексты по главным темам подкаста:
Де Брюйне ненавидит Куртуа из-за измены девушки – и именно ему забил свой первый пенальти за «Ман Сити»
В декабре «Лион» ослаб из-за потери двух лидеров. И все равно обыграл «Ювентус»
Каждый матч Гнабри в Лондоне – воспоминание об «Арсенале»
Послушайте, как фанаты «Наполи» орут «THE CHAMPIOOOONS» под гимн ЛЧ
Два гола «Баварии» – это два провала Аспиликуэты
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