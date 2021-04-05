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Прогноз на матч «Реал» – «Ливерпуль», 6 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
05 апреля, 17:58
«Реал» сыграет дома против «Ливерпуля» первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 апреля и начнется в 22:00 по Москве.
Котировки и прогнозы букмекеров:
- Победа «Реала» – 2,82.
- Ничья – 3,66.
- Победа «Ливерпуля» – 2,67.
- Проход «Реала» в полуфинал – 2,22.
- Проход «Ливерпуля» в полуфинал – 1,66.
Азар, Карвахаль, Рамос и Вальверде выбыли из-за травм у «Реала», ван Дейка, Матип, Хендерсон, Ориги и Гомес – потери «Ливерпуля».
Матч состоится на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде.
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