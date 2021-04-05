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#Лига чемпионов #Футбол #Реал #Ливерпуль

Прогноз на матч «Реал» – «Ливерпуль», 6 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

05 апреля, 17:58

«Реал» сыграет дома против «Ливерпуля» первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 апреля и начнется в 22:00 по Москве.

Котировки и прогнозы букмекеров:

  • Победа «Реала» – 2,82.
  • Ничья – 3,66.
  • Победа «Ливерпуля» – 2,67.
  • Проход «Реала» в полуфинал – 2,22.
  • Проход «Ливерпуля» в полуфинал – 1,66.

Азар, Карвахаль, Рамос и Вальверде выбыли из-за травм у «Реала», ван Дейка, Матип, Хендерсон, Ориги и Гомес – потери «Ливерпуля».

Матч состоится на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде.

Где смотреть матч «Реал» – «Ливерпуль»

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