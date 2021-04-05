Где смотреть матч «Реал» – «Ливерпуль», 6 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов

«Реал» примет «Ливерпуль» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Игра пройдет 6 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ» в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:45.