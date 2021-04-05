Лига чемпионов
Футбол
Реал
Ливерпуль
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига чемпионов #Футбол #Реал #Ливерпуль

Где смотреть матч «Реал» – «Ливерпуль», 6 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов

05 апреля, 17:56

«Реал» примет «Ливерпуль» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Игра пройдет 6 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ» в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:45.

Матч завершен
Реал
Мадрид
Жуниор 27
Асенсио 36
Жуниор 65
3:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 51
  • По личным встречам у «Реала» и «Ливерпуля» равенство – по три победы и по семь забитых голов.
  • Последний раз клубы встречались в финале ЛЧ в 2018 году – 3:1 победил «Реал». В финале Кубка чемпионов-1980/81 со счетом 1:0 выиграл «Ливерпуль».
  • «Реал» и «Ливерпуль» – действующие чемпионы своих стран. «Реал» выиграл сезон-2019/20 в Примере, «Ливерпуль» – в АПЛ.
  • «Реал» прошел в 1/8 финала «Аталанту», а «Ливерпуль» – «Лейпциг».

Прогноз на матч «Реал» – «Ливерпуль»

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Рамос и Салах впервые встретятся после финала ЛЧ, где первый травмировал второго. За это Ловрен потом врезал Рамосу: моя месть за друга
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига чемпионов
#Футбол
#Реал
#Ливерпуль