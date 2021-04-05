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Где смотреть матч «Реал» – «Ливерпуль», 6 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
05 апреля, 17:56
«Реал» примет «Ливерпуль» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Игра пройдет 6 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.
Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ» в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:45.
- По личным встречам у «Реала» и «Ливерпуля» равенство – по три победы и по семь забитых голов.
- Последний раз клубы встречались в финале ЛЧ в 2018 году – 3:1 победил «Реал». В финале Кубка чемпионов-1980/81 со счетом 1:0 выиграл «Ливерпуль».
- «Реал» и «Ливерпуль» – действующие чемпионы своих стран. «Реал» выиграл сезон-2019/20 в Примере, «Ливерпуль» – в АПЛ.
- «Реал» прошел в 1/8 финала «Аталанту», а «Ливерпуль» – «Лейпциг».
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