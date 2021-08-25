«Если Мбаппе хочет уйти, это произойдет на наших условиях». Спортдир «ПСЖ» – о трансфере Мбаппе в «Реал»

25 августа на «Голе» вышел текст, в котором есть подробный разбор всех слухов вокруг перехода Килиана Мбаппе в «Реал»:

Мбаппе уйдет в «Реал», а Роналду – в «ПСЖ»? Все это реально? Разбираем все инсайды и косвенные улики вокруг

После этого спортивный директор «ПСЖ» Леонардо дал интервью, в котором разобрал этот возможный трансфер. Главные фразы:

💬 «Очевидно, что Мбаппе хочет уйти. Если «Реал» сделает предложение, для меня все ясно».

💬 «Я часто говорил с Килианом, он всегда обещал: что не покинет наш клуб бесплатно».

💬 «Мы не хотим отпускать его, мы работаем над тем, чтобы продлить с ним контракт. С «Реалом» мы специально не будем общаться. Сделают ли нам предложение? Это их право – у них есть время до 31 августа. Не я придумал эти правила».

💬 «Реал» общается с Килианом за год до конца его контракта. За семь дней они специально делают ему предложение, чтобы показать: они сделали все. Так они хотят начать переговоры по его переходу».

💬 «На словах мы отказали «Реалу», но удерживать мы никого не собираемся».