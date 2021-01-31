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#ПСЖ #Футбол #Неймар #Маурисио Почеттино #Лига 1 #Лорьян

«ПСЖ» проиграл «Лорьяну», хотя забил два гола с пенальти

26 минут назад

«ПСЖ» проиграл впервые с момента прихода в клуб Маурисио Почеттино. Неймар – автор двух голов с пенальти.

«Лорьян» забил три гола в четвертый раз за сезон. Клуб выиграл все такие матчи, но в других только три раза сыграл вничью.

«Лорьян» идет в таблице на 18-м месте. «ПСЖ» набрал 45 очков за 22 игры и занимает третье место.

Матч завершен
Лорьян
Лорьян
Абержель 36
Висса 80
Моффи 90
3:2
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Неймар 45
Неймар 57
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