ПСЖ
Лига 1
Футбол
Неймар
Маурисио Почеттино
Лорьян
«ПСЖ» проиграл «Лорьяну», хотя забил два гола с пенальти
26 минут назад
«ПСЖ» проиграл впервые с момента прихода в клуб Маурисио Почеттино. Неймар – автор двух голов с пенальти.
«Лорьян» забил три гола в четвертый раз за сезон. Клуб выиграл все такие матчи, но в других только три раза сыграл вничью.
«Лорьян» идет в таблице на 18-м месте. «ПСЖ» набрал 45 очков за 22 игры и занимает третье место.
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