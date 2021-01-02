Маурисио Почеттино
Лига 1
Футбол
ПСЖ
Почеттино возглавил «ПСЖ»
02 января, 18:21
Маурисио Почеттино подписал с «ПСЖ» контракт до лета 2022 года, который может быть продлен на сезон. 3 января он проведет первую тренировку в новой команде.
🔷 Почеттино играл за «ПСЖ» с 2001 по 2003 год, был капитаном и провел 95 матчей.
🔷 Последним клубом, который тренировал Почеттино, был «Тоттенхэм». С ним он доходил до финала Лиги чемпионов и покинул его в ноябре 2019 года.
🔷 Сейчас «ПСЖ» идет на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1. До этого клуб уволил Томаса Тухеля.
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