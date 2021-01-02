Почеттино возглавил «ПСЖ»

🔷 Почеттино играл за «ПСЖ» с 2001 по 2003 год, был капитаном и провел 95 матчей.

🔷 Последним клубом, который тренировал Почеттино, был «Тоттенхэм». С ним он доходил до финала Лиги чемпионов и покинул его в ноябре 2019 года.

🔷 Сейчас «ПСЖ» идет на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1. До этого клуб уволил Томаса Тухеля.