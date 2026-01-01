Маурисио Почеттино

Лента
Материалы
Новости
Футбол
«Нет. Он готовится к завтрашнему матчу». Почеттино прокомментировал возможный уход Мбаппе из «ПСЖ»
#Килиан Мбаппе
Футбол
«ПСЖ» проиграл «Лорьяну», хотя забил два гола с пенальти
#ПСЖ
Футбол
Почеттино сдал положительный тест на коронавирус. Он пропустит следующий матч «ПСЖ»
#Маурисио Почеттино
Футбол
«ПСЖ» не выиграл у «Сент-Этьена» в дебютном матче Почеттино
#Маурисио Почеттино
1
Футбол
Почеттино возглавил «ПСЖ»
#Маурисио Почеттино
Футбол
Моуринью начал пресс-конференцию в «Тоттенхэме» с поддержки Почеттино, а потом пошутил о финале ЛЧ
#Жозе Моуринью
Футбол
С Алли из «Тоттенхэма» связаны много неприятных историй: он напивается и теряет сознание, попадает в секс-скандал и дерзит на поле
#Деле Алли