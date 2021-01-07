Маурисио Почеттино
Лига 1
Футбол
ПСЖ
Сент-Этьен
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#Маурисио Почеттино #Футбол #ПСЖ #Лига 1 #Сент-Этьен

«ПСЖ» не выиграл у «Сент-Этьена» в дебютном матче Почеттино

3 часа назад

Команды обменялись голами в первом тайме и больше не забивали.

Матч завершен
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Амума 19
1:1
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кен 22
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