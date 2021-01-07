Маурисио Почеттино
Лига 1
Футбол
ПСЖ
Сент-Этьен
«ПСЖ» не выиграл у «Сент-Этьена» в дебютном матче Почеттино
3 часа назад
Команды обменялись голами в первом тайме и больше не забивали.
- Маурисио Почеттино сменил на посту главного тренера «ПСЖ» Томаса Тухеля, это был его первый матч.
- Соперник – «Сент-Этьен» – в последних 15 играх Лиги 1 победил всего однажды.
- «ПСЖ» идет на втором месте, отставая от лидирующего «Лиона» на три очка. Позади 18 матчей.
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