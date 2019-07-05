С Алли из «Тоттенхэма» связаны много неприятных историй: он напивается и теряет сознание, попадает в секс-скандал и дерзит на поле

Пару дней назад случился скандал, связанный с футболистами АПЛ. Лингард и Рэшфорд поехали на отдых и засняли видео, где много мата, алкоголя и есть имитация секса. Тогда за них заступился Гари Невилл. «20 лет назад, отправляясь в отпуск, кто-нибудь из игроков легко мог уйти в запой на четыре недели. Игроки уходили в отпуск на пять-шесть недель и возвращались с лишним весом. Сейчас игроки более дисциплинированные. Все следят за тренировками и готовятся даже за пару недель до конца отпуска», – говорил Невилл.

Сейчас мнение Невилла уничтожил Деле Алли. В сториз Алли – занятия йогой. В СМИ – неприятная история с его отдыха. По данным The Sun, футболист, который сейчас отдыхает в Греции, перебрал с алкоголем. Жара сыграла свою роль – Алли потерял сознание. А его девушка, модель Руби Мэй, не смогла привести игрока в чувства и попросила двух охранников довести Деле до машины.