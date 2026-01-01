Маурисио Почеттино

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Месси не пожал руку Почеттино сразу после замены. Это главный эпизод за его матчи в «ПСЖ»
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#Лионель Месси
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Незаметный герой в переходе Месси – глава спонсорского отдела «ПСЖ». Он подсчитал выгоду клуба после трансфера и дал решающий совет
#Марк Армстронг
Похоже, Почеттино загонял «ПСЖ» на тренировках: у команды дикое количество травм, 2/3 всех пропущенных голов – во вторых таймах
#Маурисио Почеттино
«Я же сказал вам, что победим». Мбаппе выполнил обещание, которое дал Почеттино на тренировке
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#Килиан Мбаппе
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Тухель же хорошо работал в «ПСЖ». Почему уволен? Неужели Почеттино будет лучше?
#Маурисио Почеттино
Тухель ругался со спортдиром «ПСЖ» из-за трансферов и даже удалил его номер телефона: боялся случайно отправить смс с критикой
#Томас Тухель
Кажется, Сарри уволили из-за Почеттино. Сейчас – идеальный момент для такой замены
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#Маурицио Сарри
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Почеттино уволили из-за плохих результатов, но в провале виноват не только он
#Тоттенхэм
Сайт «Тоттенхэма» лег через несколько минут после объявления об увольнении Почеттино
#Маурисио Почеттино
Почеттино встретил финальный свисток в объятиях Клоппа. Он опять не выиграл титул
#Маурисио Почеттино
Еще один герой «Тоттенхэма». Он никогда не просит о повышении зарплаты, а Почеттино сравнивает его с собой
#Деле Алли
Почеттино плачет, обнимает всех подряд и не может поверить. Он шел к этому финалу 10 лет
#Маурисио Почеттино