Еще один герой «Тоттенхэма». Он никогда не просит о повышении зарплаты, а Почеттино сравнивает его с собой

Как-то журналисты нашли фотографию Алли со Стивеном Джеррардом и заявили, что Деле с детства поддерживает «Ливерпуль». Это привело к тому, что болельщики «Тоттенхэма» начали освистывать его во время матчей. Ситуацию разъяснил сам Алли: «Я не болел за «Ливерпуль». Я обожаю Джеррарда. Когда я увидел его, то попросил о фотографии. Ни о какой поддержке клуба речи и не идет».

Алли показывает свою любовь к «Тоттенхэму» и на поле. Особенно это проявляется в матчах против «Арсенала». В одной из таких встреч болельщики кинули бутылкой в Алли и попали ему в голову. В ответ на это Деле повернулся к трибуне и показал счет (на тот момент было 2:0). После матча Алли сказал: «Что касается брошенной бутылки, случилось то, что случилось. Это сделало гол еще немного слаще, как и победу».

С Алли и «Тоттенхэмом» связан еще один интересный случай. Когда он только начал играть за клуб, летом 2015-го, его попросили поставить какую-нибудь музыку в раздевалке. Алли выбрал Дрейка и «Hotling Bling». После этого случая футболисты «Тоттенхэма» запрещали ему подходить к музыкальному центру. «Деле – великолепный игрок. Но то, что он слушает, может слушать только он. Нормальным людям это не может нравиться», – смеялся над музыкальными вкусами партнера Харри Кейн.