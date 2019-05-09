Еще один герой «Тоттенхэма». Он никогда не просит о повышении зарплаты, а Почеттино сравнивает его с собой
«Тоттенхэм» одержал сверхволевую победу над «Аяксом» (3:2) и вышел в финал Лиги чемпионов. Главным героем этой встречи считают Лукаса Моуру – этот правша оформил хет-трик нерабочей левой ногой и выбил своей команде путевку на главный матч этого года.
Говоря о Моуре, все почему-то не упоминают Делле Алли. Он был дико хорош в ответной встрече. И именно он организовал два из трех голов Лукаса.
Вчера у Алли были отличные показатели
Всего несколько моментов, подтверждающие это:
• Алли выиграл 100% единоборств в этой встрече.
• Он сделал 4 отбора – лучший результат команды.
• На счету Алли два результативных действия.
• Портал Squawka Football отмечает вклад Алли в эту победу как наибольший среди всех игроков «Тоттенхэма». Он отдал 5 пасов, после которых начались «удачные» (которые завершились ударом по воротам соперника) атаки команды. Несмотря на вовлеченность в контрвыпады, он пробил по чужим воротам меньше, чем любой другой атакующий игрок «Тоттенхэма» (здесь во внимание берутся Моура, Сон, Эриксен и он) – 1 раз.
• Алли справился с главной задачей – заблокировал Ласса Шоне. Процент ошибок Шоне составляет 72% – во многом это является заслугой Алли.
Алли обожает «Тоттенхэм»
За все время у него были три реальные возможности сменить команду – «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». Но каждая попытка переманить Алли заканчивались неудачей.
Он действительно предан «Тоттенхэму». Об этом говорят как его поступки вне поле, так и его борьба за команду во время матчей. Интересный факт: Алли никогда сам не запрашивал у «Тоттенхэма» повышения зарплаты – это всегда была инициатива клуба. Даже когда Алли подписал контракт с агентством, представляющим Моуринью и Роналду, размер его премиальных и оклада продолжил определять «Тоттенхэм».
Как-то журналисты нашли фотографию Алли со Стивеном Джеррардом и заявили, что Деле с детства поддерживает «Ливерпуль». Это привело к тому, что болельщики «Тоттенхэма» начали освистывать его во время матчей. Ситуацию разъяснил сам Алли: «Я не болел за «Ливерпуль». Я обожаю Джеррарда. Когда я увидел его, то попросил о фотографии. Ни о какой поддержке клуба речи и не идет».
Алли показывает свою любовь к «Тоттенхэму» и на поле. Особенно это проявляется в матчах против «Арсенала». В одной из таких встреч болельщики кинули бутылкой в Алли и попали ему в голову. В ответ на это Деле повернулся к трибуне и показал счет (на тот момент было 2:0). После матча Алли сказал: «Что касается брошенной бутылки, случилось то, что случилось. Это сделало гол еще немного слаще, как и победу».
С Алли и «Тоттенхэмом» связан еще один интересный случай. Когда он только начал играть за клуб, летом 2015-го, его попросили поставить какую-нибудь музыку в раздевалке. Алли выбрал Дрейка и «Hotling Bling». После этого случая футболисты «Тоттенхэма» запрещали ему подходить к музыкальному центру. «Деле – великолепный игрок. Но то, что он слушает, может слушать только он. Нормальным людям это не может нравиться», – смеялся над музыкальными вкусами партнера Харри Кейн.
Алли – звезда Англии, хотя он мог играть за другую сборную
Мама Алли – англичанка, отец – нигериец. Сам же Деле провел в Нигерии всего полгода жизни. Но всех этих факторов было достаточно, чтобы спокойно выступать за сборную этой страны.
Алли раздражало то, что он проводит мало матчей в составе юношеских сборных Англии, и этим пытались воспользоваться представители сборной Нигерии. Во-первых, неоднократно связывались с ним и приглашали в команду. Во-вторых, нигерийцам активно помогал Джон Фашану, бывший футболист сборной Англии, который на данный момент работает экспертом на британском телевидении. Фашану много раз ездил в дом семьи Алли и лично разговаривал с игроком – без результатов. Алли пожелал играть за Англию. А перед ЧМ-2018 был единственным английским игроком, который открыто говорил о грандиозных планах сборной: быть первой в мире.
Почеттино любит Алли
Главный тренер «Тоттенхэма» не любит говорить персонально о своих игроках (даже о Кейне – вчера, например, он ушел с пресс-конференции, когда журналисты спросили, сможет ли нападающий сыграть в финале: «Вы реально хотите обсудить это после такой игры?»). Поэтому об Алли и его перспективах коуч сказал всего пару раз. И все время хвалил его.
Первая фраза: «Он еще слишком молод, ему еще учиться и учиться – парень ведь пришел из второго дивизиона. Он довольно вредный на поле, но это хорошо. Я люблю это в нем, сам был таким. Меня много раз удаляли: за 10 или 11 лет в «Эспаньоле» мне показали 13 или 14 красных – это рекорд. Но он спокоен. Деле может отыграть весь второй тайм с желтой карточкой. Он умен, как я».
Вторая: «У Алли прекрасные перспективы. Думаю, в будущем он способен заиграть в любом клубе мира».
Кстати, Почеттино не случайно отметил характер игры Алли. Он часто не церемонится, влетая в соперников и устраивая с ними перепалки.
Болельщики многих команд Англии не любят Алли. Но он на это не обращает внимание: главное, что фаны «Тоттенхэма» уважают его. После матча с «Фулхэмом», в котором Алли забил гол (и его мяч стал победным), болельщики начали петь его имя. Такого жеста с их стороны из действующих игроков «Тоттенхэма» удостаивались только Кейн и Ллорис.
Алли же отвечает им взаимной любовью. «Я обожаю «Тоттенхэм». Я счастлив здесь. В прессе много слухов об интересе ко мне. Но люди даже не догадываются, насколько сильно я люблю эту команду. Счастлив быть частью такого огромного проекта», – сказал Алли, когда впервые пришел на новый стадион «Тоттенхэма».